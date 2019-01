Česká Lípa/ V další hokejové přípravě porazila Boleslav Třebíč.

O čem asi rozmlouvá boleslavský kapitán Král (vlevo) s třebíčským hráčem? | Foto: František Stýblo

Ml. Boleslav – Třebíč 4:2

Třetí přípravný zápas před blížící se sezonou v O2 Extralize přinesl výhru mladoboleslavských hokejistů 4:2 nad Třebíčí, ale trenéru Bruslařského klubu Jiřímu Šejbovi především poznatky, v které fázi se musí jeho mužstvo zdokonalit. „Výsledek potěší, ale ve hře máme stále určité nedostatky. Hlavně nedokážeme na ledě pořádně odhadnout situaci,“ vidí problém.

„To se v zápase projevilo tak, že jsme šli dopředu s dvěma třemi hráči a vzadu pak propadáme,“ vysvětlil detailněji mezeru v herním projevu svého mužstva. „Třebíč se díky tomu dostávala hlavně ve druhé třetině do přečíslení dvou nebo i tří na jednoho,“ zdůraznil.

Navíc ani zakončování nebylo podle představ Jiřího Šejby. „Musíme nutit kluky do střelby, protože především v nejvyšší soutěži je třeba vytvořit na soupeře tlak v koncovce hned od začátku,“ řekl boleslavský lodivod.

Poprvé naskočili do přípravného duelu forvardi Štrba s Čechem. V bráně se na půl zápasu představil Jan Chábera. „Předvedli solidní výkon, ale bylo to takové syrové. Kluci se teprve sehrávají a v tomto směru je to na ledě zatím vidět,“ bez okolků přiznal.

Poté, co se v předešlém utkání zranil junior Soukup, mají v současné době Boleslavští k dispozici jen sedm beků. „Momentálně to musíme řešit tím, že na jedné straně obrany se točí čtyři a na té druhé jen tři. Ale kluci si s tím dokáží poradit,“ nevidí v tom Jiří Šejba problém.

Ml. Boleslav: Chábera (30. Schwarz) – Kočí, Posmyk, Bauer, Mocek, Jindra, Drábek, Lukáč – Nouza, Král, Handlovský – Štrba, Tomas, Kubeš – Konečný, Čech, Boháč – Eiselt, Krupka, Sýkora.

Třebíč: Lev (30. Míča) - Hrbáček, Kaláb, Sedláček, Bulička, Březina, Pálka, Kalafut, Zíb - Čech, Zahradník, Kundela, V. Burian, Bula, Sojčík, Ferebauer, Nahodil, Přibyl, Fila, Otčenáš, Klíma, J. Burian, Popela.

Branky a nahrávky: 8. Mocek (Kubeš), 18. Boháč (Čech), 28. Nouza (Štrba), 32. Tomas – 19. Sojčík, 34. Kalafut (J. Burian, Nahodil). Rozhodčí: Smitka – Podrazil, Žídek. Vyloučení: 5:4, navíc Posmyk (Boleslav) osobní trest 10 minut. Využití: 1:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 500. Třetiny: 2:1, 2:1, 0:0.