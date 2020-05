Aktualizace pátek 0:59

Některé kluby jako například Oceláři Třinec nebo Motor České Budějovice začaly s oznamováním změn v kádru krátce po půlnoci. BK Mladá Boleslav by měl první informace potvrdit v dopoledních hodinách. Nicméně zvěsti o příchodu brankáře Marka Schwarze se zřejmě budou zakládat na pravdě. Jeho dosavadní zaměstnavatel z Liberce již totiž potvrdil jeho odchod s tím, že bude působit blíže svému domovu. Od Nové Telibi blíže než Mladá Boleslav nic na extraligové mapě není…

Aktualizace čtvrtek 22:50

A na cestě je dost možná i další zahraniční posila, opět ze slovenské extraligy. Tentokrát by mělo jít o finského útočníka Banské Bystrice Joona Jääskeläinena. Ten v letošní sezoně zaznamenal 46 bodů (23+23).

Aktualizace čtvrtek 22:34

Tak pozor, rýsuje se i zahraniční posila. Podle zdrojů hokej.cz má do Mladé Boleslavi namířeno Kanaďan Brandon Alderson. Ofenzivní 193 centimetrů vysoký střelec působil naposledy ve slovenské extralize v dresu Trenčína. Ve 48 zápasech zde získal 42 bodů (26+16). Kromě AHL a OHL si zahrál také druhou německou ligu či EBEL.

Aktualizace čtvrtek 16:02

Podle serveru Elite Prospects končí smlouva v Mladé Boleslavi kromě Klepiše s Pabiškou také dalším hráčům: David Bernad, Ondřej Dlapa, František Hrdinka, Jiří Kurka, Oscar Flynn, Žiga Jeglič, Lukáš Kašpar. Hostování pak končí Justinu Petersovi a Marisovi Bicevskisovi.

Aktualizace čtvrtek 15:32

Končí i služebně nejstarší Bruslař. Po jedenácti letech se už v boleslavském dresu neukáže Lukáš Pabiška. Ten se s fanoušky rozloučil na svém facebookovém profilu: "Milí fanoušci, spoluhráči a kamarádi z boleslavského hokeje. Dnes je to můj poslední den 11 leté jízdy, kterou jsem v klubu BK Mladá Boleslav strávil. DÍKY ZA TO VÁM VŠEM! Díky za chvíle radostí i strastí. Díky za zkušenosti! Díky za nová přátelství. Díky vedení klubu za vždy korektní jednání. Díky za skvělou atmosféru, chorea a podporu, kterou jsem od Vás fanoušků dostával. Byl to velký kus života, který mi navždy zůstane v srdci. Přeji klubu hodně štestí a ať pokračuje Vaše cesta za vytouženým titulem stejně tak skvěle, jako skvěle šlapala ta letošní sezona. Věřím, že to brzy vyjde!! Vám všem přeji hlavně zdraví a štěstí."

První květen – to je datum, kdy se otevře přestupní okno v hokejovém světě. A týkat se samozřejmě bude i Bruslařského klubu. Ten zatím počítá hlavně ztráty v útoku. A to hodně citelné.

Už v minulých dnech klub oznámil odchod Pavola Skalického, který má nové angažmá ve Finsku, konkrétně v klubu Lukko Rauma. V případě Skalického jde o velké oslabení kádru, neboť vytáhlý slovenský forvard byl v letošní nedohrané sezoně nejproduktivnějším Bruslařem. Navíc dokonce vládl celé české extralize v bodování plus mínus. Zda skutečně nastoupí ve Finsku, ale není jasné, neboť se mluví i o zájmu Bostonu Bruins z NHL.

Další boleslavský útočný čahoun to bere do NHL na přímo. Agent Radima Zohorny totiž ve čtvrtek potvrdil, že jeho klient podepsal jednoroční dvoucestný kontakt v Pitsburghu Penguins.

Citelným odchodem by pak měl být konec Jakuba Klepiše v Mladé Boleslavi. Podle informací serveru hokej.cz nenabídl klub mistrovi světa z roku 2010 prodloužení smlouvy. Pět a třicetiletý útočník přitom ve středočeském klubu působil od roku 2016, kdy přišel z Třince a nosil zde také kapitánské céčko.

PŘÍCHODY

V zákulisí se pak mluví o několika jistých jménech, která se přesunou do Mladé Boleslavi. Podle neoficiálního žebříčku by měl přijít čtvrtý nejlepší hráč loňského ročníku Chance ligy Jakub Kotala. Třiadvacetiletý útočník nasbíral v sezoně 48 bodů (21+27) v dresu Havířova. Boleslavské prostředí ale dobře zná, neboť u Klenice působil tři roky v mládežnických kategoriích.

Dalším potvrzeným jménem by pak měl být Jakub Strnad, který svou dosavadní kariéru strávil na Kladně. V dresu Rytířů nasbíral letos v padesáti zápasech 20 bodů (13+7). Dalším skloňovaným jménem z „Jágr shopu“ byl také Tomáš Redlich. Vyhlášený bojovník a specialista na oslabení by však nakonec měl podepsat v Karlových Varech.

Posilou do útoku by pak mohl být také z královohradeckého hostování se vracející Lukáš Žejdl.

Otazník se vznáší také nad boleslavským brankovištěm. Pokud by operované koleno nepustilo do hry Jana Růžičku, potřebuje management posílit na pozici kryjící záda slovinskému brankáři Krošeljovi. Návrat do rodné Boleslavi by pak z Liberce ohlásit Marek Schwarz. Těmto spekulacím nahrává i fakt, že Tygři podepsali Petra Kváču z Třince. Schwarz v této sezoně odchytal za Liberec šest zápasů, čtrnáctkrát si pak zahrál na farmě v Benátkách nad Jizerou. Volný by pak mohl být i Slovák Denis Godla z Kladna.

V extraligovém rybníku pak také plave několik exkluzivních volných ryb: Gregorc, Krenželok, Výtisk nebo Bukarts. Uloví některou z nich Bruslaři?

DALŠÍ HRÁČI

Změny se pak týkají také dalších hráčů s boleslavskou minulostí. Ivan Ďurač nebude pokračovat v Porubě. Vít Jonák se z pozice vsetínského kapitána přesune do celku extraligového nováčka z Českých Budějovic.

Mladoboleslavský odchovanec Jan Jaroměřský si svými výkony v dresu Olomouce vybojoval exkluzivní angažmá u třineckých Ocelářů. V Moře pak smlouvu neprodloužil Pavel Musil, který podle informací Olomouckého deníku odchází do Plzně.