Nejvíc se na kladenském stadionu mluvilo o hráči, který vůbec nenastoupil - o Petru Vampolovi. Někdejší mistr světa, který Kladno na jaře pomáhal dotáhnout do extraligy, měl zacelit mezeru po zraněných útočnících Jágrovi, Réwayovi a Valském, ale vlastník jeho českých hráčských práv, Boleslav, nakonec nesouhlasil.

Vampola si na svém faceobookovém profilu rýpl, že se ho Bruslaři asi bojí, i když hraje aktuálně jen za prvoligovou Slavii a v nižší soutěži nastupuje už třetím rokem. Boleslavi se pochopitelně jeho vyjádření nelíbilo, podle ní se pouze jednalo o plnění dohody.

Buď jak buď, Boleslav pomohla Kladnu v posledních sezonách několika skvělými posilami (Štich, Říha a vlastně i Vampola), a že vztahy zůstaly v rovině fair play, dokázal ve druhé třetině Tomáš Kaut, který odvolal trest pro hosty, a dostalo se mu hlasitého ocenění.

"Máme tři dlouhodobě zraněné útočníky, takže jsme sháněli někoho, kdo by nám pomohl. O Petru Vampolovi jsme věděli, chtěli jsme ho od Slavie, která nám ho může pustit. Je tam ale nějaká spolupráce s Mladou Boleslaví, takže to Slavia chtěla odsouhlasit. Neprošlo to," sdělil domácí trenér i manažer v jedné osobě David Čermák, podle něhož mělo Kladno plány s Vampolou na nadcházející víkend. "Teď k dohodě nedošlo, protože Boleslav nechtěla, aby proti ní hrál. Uvidíme, jak to bude pokračovat," dodal.

Kladno hrálo i bez opor nečekaně lépe než hosté. Ti se sice dostali do hry při první přesilovce, ale do vedení pustili domácí, když Keharovu pecku tečoval přesně Machač. Jen čtvrt minuty před koncem však Zbořil obehrál právě Kehara a jeho nabídku zametl za uzdraveného brankáře Godlu Vondrka.

Když Rytíři nevyhráli první třetinu, druhou už ano. Lví podíl na tom měl další navrátilec do sestavy, Rakušan Lakos. Jeho asi nejlepší střídání v kladenském dresu vyšperkoval ranou, kterou za Krošelje doklepl pohotově Redlich.

I Vampola ve svém příspěvku na facebooku prohlásil, že Boleslav dala dohromady v téhle sezoně skvělé mužstvo. V pátek ale jakoby na něm trochu ležela deka ze zpackané poslední třetiny úterního mače s Litvínovem. Kladenské nedostali svěřenci trenérů Rulíka a Patery pod tlak ani v poslední třetině a co prošlo, to s přehledem chytal Godla.

Čtyři minuty před koncem přišlo definitivní rozuzlení: Nash v přesilovce našel volného Stacha a ten s pomocí nechtěné teče Fillmana zlomil své prokletí posledních týdnů – 3:1.

"Strašně důležitý zápas, vždyť jsme třikrát prohráli," ulevil si domácí kouč David Čermák a pokračoval: "Chtěli jsme bojovat za tři a díky naší bojovnosti a obětavosti se nám to povedlo."

Hostující Radim Rulík uznal, že šlo o zasloužené vítězství domácích. "Lépe bruslili, byli silnější v osobních soubojích. My jsme trošku zaostávali. Byla to zasloužená výhra Kladna," řekl Rulík.

Rytíři Kladno – BK Mladá Boleslav 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 18. Machač (Kehar, Redlich), 27. Redlich (Lakos), 57. Stach (Nash) – 20. Vondrka (Zbořil, Fillman). Rozhodčí: Hradil, Kika – Jindra, Zíka. Vyloučení: 2:2. Využití: 1:0. Diváků: 3117.

Kladno: Godla – Austin, Nash, Lakos, Kehar, Zelingr, Barinka, Zajíc – Bílek, Stach, Zikmund – Hajný, T. Kaut, O'Donnell – Redlich, Machač, J. Strnad – O. Bláha, Melka, Š. Bláha.

Mladá Boleslav: Krošelj – Ševc, Kurka, Hrbas, Fillman, Dlapa, Pláněk, Bernad – Klepiš, Jeglič, Šťastný – Vondrka, Zbořil, Skalický – J. Stránský, R. Zohorna, Lunter – P. Kousal, Najman, Cienciala.