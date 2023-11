Cennou domácí výhrou se po zápasové pauze vrátili do druholigového dění hokejisté Benátek.

II. hokejová liga, skupina Západ - 4. kolo | Foto: Anton Martinec

Minulé utkání proti Kobře Praha bylo vinou častého onemocnění odloženo. Situace se v benáteckém kádru během uplynulého týdne změnila jen nepatrně. Několik hráčů se uzdravilo, před zápasem ale přibyli na marodku obránce Kliment s kapitánem a zároveň nejlepším střelcem Šafránkem.

Hosté z Chebu jedou na vítězné vlně, vždyť z posledních pěti zápasů hned čtyři vyhráli za tři body. Na jejich lopatě skončil i jeden z nejlepších druholigových týmů Tábor, který na západě Čech prohrál fotbalově 0:1. Také v Benátkách hosté dvakrát vedli, dvě slepené branky ale převážily misky vah na benáteckou stranu. Ve třetí třetině si domácí hlídali náskok, který ještě zásluhou Dvořáka zvýraznili. V závěrečné power play pak dal definitivní razítko na velice cennou výhru Hozák.

Samotné utkání začalo pro benátecké hráče jako ze zlého snu. Po pravém křídle se prohnal Kvasnička, který zavěsil kotouč nad Brázdilovo rameno. K vyrovnání stačilo benáteckému týmu pouhých čtyřiačtyřicet vteřin. Na trestné lavici pykal Strýček, když byla Lytvynovova střela od modré čáry sražena pouze k Dvořákovi, který dostal puk do horní poloviny branky. Chvíli poté putoval na trestnou lavici také benátecký Antoš a domácí hráče čekaly perné chvilky. V několika situacích je ale podržel brankář Brázdil a od poloviny úvodní periody se herní převaha začala přelévat na stranu středočeského týmu.

Nejblíže branky byl minutu a půl před koncem Hozák, který z ideální parkety trefil Kašparovu masku. Prakticky se sirénou se pak o vzruch postarala Dvořákova střela, tu ale Kašpar ukryl semaforem do své lapačky.

Také vstup do druhé třetiny patřil hostujícímu týmu. Po minutě hry se ze sevření vymanil Kvasnička a po levé straně poslal kupředu Čejku, jehož střela zpoza kruhu možná trošku zaskočila Brázdila, jenž registroval puk až v síti za svými zády. Chvíli poté mohl manko smazat Dvořák, proháčkoval se až před branku, bekhendem ale mířil nad břevno.

V podobné akci byl též Havlas, který ale nezvedl puk nad ležící beton chebského brankáře. Připomněli se též hosté, nepřesný byl ale ve vyložené šanci Rozhon. Ve 34. minutě pálil ihned po vyhraném buly Hejňák a Západočechy zachránila branková konstrukce. O šestnáct vteřin později sklepl před Kašparem kotouč Hozák pro Kučeru, který si vyjel do střeleckého úhlu a vyrovnal. O necelou minutku později zkrotil zdánlivě ztracený kotouč Vágner, Kašpar vyrazil jeho pokus pouze ke Klodnerovi, který rozpoutal vlnu euforie na benátecké straně.

Následně čekala na domácí tým dvojnásobná přesilová hra, která trvala šestašedesát vteřin. Tu se svěřencům trenéra Nováka nepodařilo využít. Nicméně v pokračující přesilovce mohl poslat svůj tým do trháku Vágner, Kašpar ale čaroval lapačkou.

Hosté se v závěrečné části hry nechtěli spokojit a možná byli opticky mírně aktivnějším týmem. Benátecká defenzíva ale pracovala obětavě a na jedničku. Na druhé straně mohl čtvrtý gól přidat Zumr, jemuž puk servíroval Jankovský. V rozhodující chvíli ale benáteckému útočníkovi přeskočil puk hokejku. Chvíli poté se přihrávka z levého křídla od Husáka odrazila od bruslí chebských hráčů k Dvořákovi, jenž svojí druhou brankou v zápase vnesl do domácích řad potřebný klid.

Tento gól západočeský tým psychicky srazil. Hosté měli sice výhodu dvou po sobě jdoucích přesilových her, větší tlak si v nich ale nevypracovali. V poslední pětiminutovce nejprve na jedné straně minul v nadějné příležitosti Hejňák, vzápětí se podobně vedlo také na opačném pólu hřiště hrajícímu trenérovi Chebu Václavu Skuhravému. Minutu a půl před koncem sáhl právě někdejší

účastník mistrovství světa a bývalý vynikající extraligový hráč Václav Skuhravý k power play. Sedmačtyřicet vteřin před koncem se puk ve středním pásmu dostal k Hozákovi, který mířil neomylně do opuštěné branky a stanovil tak konečný výsledek.

Trenéři po utkání

Martin Novák, Benátky: Bylo to ubojované vítězství proti urputnému a bruslivému soupeři. Této výhry si strašně moc vážíme, protože jsme v týdnu trénovali ve dvanácti nebo třinácti lidech. Bojím se brát telefony a odpovídat na esemesky, protože pokaždé mi pípne, že někdo onemocněl. Strašně moc děkuji klukům za to, jak tento zápas odmakali. Jedeme dál. Ve středu máme Vrchlabí, které chceme znovu porazit. Doufám, že se někteří marodi uzdraví a budu se modlit, ať někdo další neonemocní.

Václav Skuhravý, Cheb: Do zápasu jsme nevstoupili úplně špatně. Myslím si, že do poloviny utkání jsme hráli slušně, i když to nebyl zcela optimální výkon. Poté nás ale srazily dvě rychlé branky a ve třetí třetině jsme si již skoro nic nevytvořili. Myslím si, že domácí zaslouženě vyhráli.

HC Benátky – HC Stadion Cheb 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)

Branky: 4. Dvořák (Lytvynov, Hozák), 35. Kučera (Hozák, Lytvynov), 36. Klodner (Vágner, Jankovský), 49. Dvořák (Husák, Hejňák), 60. Hozák (Němeček) – 4. Kvasnička, 21. Čejka (Kvasnička, Innanmaa). Vyloučení: 4:3. Využití: 1:0. Rozhodčí: Bernat – Kettner, T. Kučera. Diváci: 320.

Benátky: Brázdil – Klodner, Mašek, Lytvynov, Antoš, Němeček, Čížek – Zumr, Vágner, Jankovský – Kučera, Havlas, Hozák – Dvořák, Husák, Hejňák

Cheb: Kašpar – Innanmaa, Kořán, Vápeník, Strýček, Petrásek, Zavřel, Stejskal – Prošek, Čejka, Kvasnička – Rozhon, V. Skuhravý, Krutina – Švec, Vašíček, Tóth – Klíma, Karpov, M. Skuhravý