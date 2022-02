„Jsme rádi, že jsme se dokázali do zápasu vrátit, i když to dlouho nevypadalo nejlíp. Ale ukázali jsme vnitřní sílu. Dokázali jsme urvat důležitý jeden bod, i když nájezdy bohužel nevyšly,“ komentoval dvaadvacetiletý útočník Mladé Boleslavi.

FOTO: Boleslav urvala proti lídrovi extraligy alespoň jeden bodík

Klíčový byl podle něj gól na 1:2 ze samotného závěru druhé dvacetiminutovky: „To byl ten hlavní impuls.“ Sám pak v 56. minutě vyrovnával na 2:2. „Nejdřív to hlavně vypadalo, že dostaneme z velkého závaru gól. Ale pak se dostal puk k modré čáře a Najmi to nějak vybojoval a hodil mi to. Pak už to bylo dva na jednoho, ale já jsem viděl, že nahrávka už by asi nevyšla, tak jsem zavřel oči a puk se štěstím propadl do branky,“ popisoval mladoboleslavský odchovanec, který strávil část sezony ve Zlíně, svou pátou branku tohoto extraligového ročníku.

Proti prvnímu celku tabulky nakonec Bruslaři berou jeden bod se spokojeností. „Z nich je cítit, že se jim daří. Po právu jsou asi na prvním místě tabulky, protože byli hodně nebezpeční. My bereme bod i díky Gašperovi v bráně,“ dodal Flynn.

Ten se svými spoluhráči prý příliš na tabulku extraligy nekouká: „Koukáme hlavně na naše výkony. Protože když budeme hrát to, co chceme, tak budeme úspěšní!“

Zápas Malibu v Teplicích se málem nedohrál. Domácí šli po rozhodčích