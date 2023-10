Hokejisté Mladé Boleslavi vzdorovali lídrovi soutěže srdnatě, na body ale popáté v řadě nestačilo.

Hokejové utkání Tipsport extraligy v ledním hokeji mezi HC Dynamo Pardubice (v bíločerveném) a BK Mladá Boleslav v pardudubické Enteria areně. | Foto: Deník/Luboš Jeníček

Pátou prohru v řadě zaznamenali v extralize hokejisté Mladé Boleslavi. V pátečním kole nejvyšší české soutěže padli na ledě lídra soutěže v Pardubicích 1:3. Ty si drží první extraligové místo před Litvínovem, který ve šlágru kola porazil Spartu Praha.

Dynamo vstoupilo do zápasu velmi aktivně a hned ve druhé minutě si vyzkoušelo přesilovou hru, při které hned několikrát jen těsně neprostřelilo boleslavského strážce svatyně. Pardubice i nadále byly dominantnější, ale žádnou šanci neproměnily. Nejbíže k úvodní trefě byl Jan Mandát, ale Jan Růžička si puk pohlídal.

Boleslav se zbavila Söderlunda. Dělá si v týmu místo pro Zdráhala?

V úvodu druhé části si Pardubice vypracovaly další přesilovou hru, ale ani v té nedokázaly propálit boleslavského strážce tyčí. Co se však nepovedlo během těchto dvou minut se podařilo hned několik vteřin po ní. Po pohledné kombinaci se mezi kruhy objevil Robert Říčka, který si nedělal se střelou velkou hlavu a poslal svůj tým do vedení ránou do šibenice. Dynamo se i nadále tlačilo za navýšením skóre a působilo lepším dojmem, ale čtyři minuty před koncem druhé části zachybovali pardubičtí hokejisté v útočném pásmu a Lantoši po samostatném úniku srovnal na 1:1. Domácí si však rychle vedení vzali zpět, když se v přesilové hře podruhé v zápase prosadil Robert Říčka.

Hned po druhé přestávce Dynamo využilo další přesilovku a hrdinou okamžiku se stal kapitán Lukáš Sedlák, který ideálně využil přihrávku Martina Kauta a dorazil puk za záda Růžičky. Ve zbytku utkání si Pardubice již pohlídaly náskok a potvrdily tak pozici extraligového lídra.

Boleslav má šanci na zisk bodů v neděli. To do města automobilů přijede poslední Plzeň. Hrát se bude od 16 hodin.

HC Dynamo Pardubice - BK Mladá Boleslav 3:1

Branky: 25. Říčka (R. Kousal), 38. Říčka (R. Kousal, Čerešňák), 41. Sedlák (Kaut) – 36. Lantoši. Rozhodčí: Pražák, Jaroš – Frodl, Hynek. Vyloučení: 3:4. Využití: 2:0. Diváci: 9102.