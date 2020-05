BK Mladá Boleslav slaví titul mistra republiky! Po výhře 3:1 nad Kladnem slaví nejen titul, ale také bere prémii 80.000 korun, Kladno si vyhrálo o polovinu méně.

Jindřich Fencl: "První utkání bylo špatné, byla to prostě "hra blbec". Vůbec mi to nešlo, soupeři tam padlo všechno. Navíc jsem dostal pod tlak Radka ve druhém utkání. Ve druhém singlu byl klíčový první gól, ten mě uklidnil. Přidal jsem další a kontroloval hru."

Radek Kumbera: "Dneska jsem sice vyhrál singla i debla, ale nebyl to můj den. Nehrál jsem svoji hru, byl jsem děsně nervózní, naštěstí jsem to nějak urval v nájezdech. Dneska to prostě nebyl ten pravý Kumbik. Proto jsem moc rád, že jsem nemusel hrát rozhodující pátý zápas."

--------------------------------------------

První mečbol bude mít na svém ovladači Jiffi23, který ve čtvrtém zápase vyzve Jarina. Půjde o utkání dvou týmových jedniček, které však své dnešní úvodní zápasy prohrály.

Po první třetině vede Mladá Boleslav 2:1 po gólech Sydney Crosbyho a Raymonda Burque.

Po dvou třetinách má Jiffi už tříbrankový náskok. Za stavu 4:1 jsou Bruslaři jednu třetinu od zisku mistrovského titulu.

5:1 konec! BK Mladá Boleslav získává premiérový titul mistra České republiky v Esport hokejové lize 2019/2020.

Jiffi23 - Jarin 5:1

Branky: Crosby, Burque, Kurri, Gretzky, Rantanen - Jágr.

--------------------------------------------

Za stavu 1:1 čeká na všechny hráče nevyzpytatelná čtyřhřa. Bruslaři ji ve čtvrtfinále proti Plzni prohráli, proti Brnu v ní dokázali uspět. Naopak Kladno prohrálo oba své debly. Zápas začne před 17. hodinou.

Bruslaři vedou po první třetině 3:1. První dvě branky zápasu dal Jaromír Jágr v dresech obou soupeřů, Boleslav pak poslal do vedení Lemieux a na 3:1 zvýšil Patrňák.

Stav po druhé třetině je 4:1.

Rytíři neskutečně dotahovali, snížili na 3:4 a zápas dohrávali ve dvojnásobné přesilovce. Ben Bishop v brance však čaroval a i díky pomoci svého břevna vyrovnání nedopustil.

Jiffi23/Kumbik - Jarin/Tejky 4:3

Branky: Jágr, Lemieux, Pastrňák, Hedman - Jágr, Jones, Chelios.

--------------------------------------------

Druhý zápas začne na za malou chvíli. Radek "Kumbik" Kumbera v něm vyzve Jaroslava "Jarina" Řehoře. To vše za nepříznivého stavu 0:1.

Po první třetině vede Boleslav 1:0. V oslabení se prosadil legendární Bryan John Trottier.

Stav po druhé třetině je 2:1 pro Bruslaře.

Zápas jde za stavu 2:2 do prodloužení.

Obrovské drama Kumbik zvládl. Všechny tři nájezdy zakončil bekhendovou kličkou a samostatné nájezdy vyhrál 3:2, stejně tak jako celý druhý zápas. Série je srovnána na 1:1.

Kumbik - Jarin 3:2 sn

Branky: Trottier, Lidstrom, roz. nájezd Matthews - Roenick, Crosby

--------------------------------------------

První utkání série hrané na tři vítězné zápasy rozehraje Jindřich "Jifi23" Fencl a Martin "Tejky" Tejček.

Stav po první třetině je 0:0.

Stav po druhé třetině je 1:3. Mladá Boleslav šla sice do vedení, ale Kladno třemi góly skóre zápasu otočilo.

První zápas Bruslařům nevyšel, Jiffi23 prohrává vysoko 1:6

Jiffi23 - Tejky 1:6

Branky: Gretzky - Jágr, Sakic, McDavid, Niedermayer, Chára, Lafleur.

--------------------------------------------

15:45

Ve finále si to rozdá vítěz základní části proti Kladnu. Boleslav vyřadila ve čtvrtfinále Plzeň, v semifinále pak Kometu Brno. Naopak Kladenští, čtvrtý tým základní části, prošli do finále postupně přes Třinec a Pardubice.

Vítězný tým si kromě mistrovského titulu a poháru pro vítěze odnese také prize money 80.000 korun.

„Těším se a zároveň se bojím. Když jste ve finále, tak chcete za každou cenu vyhrát. Ale už teď víme, že jsme podali výborný výkon. Finále bude o maličkostech, setkají se kvalitní hráči a bude to určitě boj,“ říká Radek, se kterým se shoduje i jeho spoluhráč Jindra: „Těším se moc. Když už jsem tomu obětoval tolik času, tak jsem rád, že mohu být ve finále. Teď budou rozhodovat maličkosti a individuální chyby. Je třeba jít do zápasů opět v dobré náladě a neudělat zbytečné chyby.“

--------------------------------------------

15:40

Zápas o třetí místo vyhrála Kometa Brno, která si poradila v poměru 3:1 na zápasy s Pardubicemi. Po semifinálové porážce s Mladou Boleslaví tak poslední zápas sezony Kometa vyhrála.

--------------------------------------------

Program finálového dne začíná ve 13 hodin zápasem o třetí místo mezi Brnem a Pardubicemi. Přímý přenos lze sledovat na O2 TV, Twitch kanále soutěže nebo na jejím facebookovém profilu. Aktuální online informace vám přineseme i zde na Boleslavském deníku.