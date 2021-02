Oba týmy jsou v podobném rozpoložení, v posledních deseti utkáních uhráli Bruslaři 16 bodů a Verva 17. V čem se ale liší, to je postavení v tabulce. Zatímco domácí Boleslav pokračuje v okupování vrchních pater a drží se na třetí příčce, Litvínov je desátý.

K posunu vzhůru Vervě pomohl i poslední zápas. V neděli na vlastním ledě uspěla proti Karlovým Varům poměrem 3:2 po prodloužení a zapsala si do tabulky cenné a důležité dva body. „Extra bod je pro nás důležitý jak směrem do tabulky, tak směrem do play-off. Jsme rádi, že jsme přerušili sérii dvou porážek za sebou a máme důležité vítězství,“ řekl po utkání se Západočechy kouč Vervy Vladimír Országh.

Nedělní výhru Litvínovu vystřílel Richard Jarůšek. Vousatý bijec skóroval dvakrát – nejprve otevřel skóre utkání a potom jej v nastaveném čase rozhodl. Vylepšil tak svou sezonní bilanci už na šestnáct zásahů.

Právě na dobře známého Jarůška si budou muset dát pozor i Bruslaři. Bývalý hráč Mladé Boleslavi, Sparty nebo Hradce Králové je ve veliké formě. Prokázal ji i v posledním vzájemném utkání obou mužstev jen tři týdny zpátky, kdy Verva vyhrála na boleslavském ledě 3:2 a urostlý forvard s číslem 96 na zádech pomohl ke třem bodům dvěma brankami.

Boleslav z posledních deseti zápasů vyhrála jen čtyři, zároveň ale pouze dvakrát odešla bez bodů. Kromě zmiňované domácí porážky s Litvínovem taktéž doma podlehla Varům 1:3. I v dosud posledním zápase naskočili Bruslaři doma, v nedělním derby s Libercem ale padli 1:2 po prodloužení.

„Stav 1:1 po základní hrací době odpovídal dění na ledě, zásluhu na tom měli oba gólmani, kteří byli výborní. V prodloužení jsme se špatně rozestavili na buly, špatně to vyhodnotili a nabídli soupeři přečíslení, které proměnil,“ zhodnotil bitvu s Libercem trenér Radim Rulík.

A s čím půjdou Mladoboleslavští na Litvínov? „Prostě musíme udělat doma tři body, nic víc asi neřešit,“ burcuje obránce David Bernad. Poslední utkání před reprezentační pauzou začíná na boleslavském stadionu v úterý v tradičních 17:30.