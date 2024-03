V závěrečných kolech hokejové extraligy už se Mladá Boleslav nemusela strachovat z účasti v baráži. Hlavní trenér Richard Král hodnotí tu část sezony bruslařů, do které naskočil v listopadu na posledním místě, pozitivně.

Děkovačka hokejistů Boleslavi po zápase s Hradcem Králové | Video: Jaroslav Bílek

Přestože tým nepostoupil do play-off, výkony po Vánocích podle něj ukazovaly na vzestupnou tendenci. V rozhovoru pro klubový web také prozradil, co bylo zlomem ke zlepšení a zda bude stávající trenérský tým pokračovat. Co konkrétně zaznělo?

O uplynulé sezoně…

Pro nás byl hlavní cíl sezonu zachránit a vyhnout se baráži, což se nám povedlo. Myslím si, že už od Vánoc jsme podávali slušné výkony, které měly určité parametry a vzrůstající tendenci. Když se podíváme na tabulku posledních 25 kol, budeme v jejím středu. A to si myslím, že je slušné, byla odvedena dobrá práce. Zvedali se i gólmani. Jan Růžička v posledních zápasech chytal velmi slušně, navíc jsme zlepšili i defenzivu.

O zlomu….

Myslím si, že to byly ty dva zápasy po Štědrém dnu, ve kterých jsme uhráli šest bodů (výhra 3:1 nad Kometou a 4:1 nad Karlovými Vary, pozn. redakce). Tady jsme se nastartovali. Po Novém roce přišly zápasy s těžkými soupeři, dvakrát Třinec a pak Pardubice. Během nich jsme uhráli taky nějaké body. Tým si začal věřit, že může hrát s každým. Povedlo se nám přivézt bod z Pardubic. Byl to pro nás impuls, začali jsme si víc věřit.

O neúčasti v předkole…

Předkolo jsme si prohráli po poslední reprezentační přestávce. Jeli jsme do Karlových Varů, kde jsme nezvládli začátek, a po deseti minutách prohrávali 0:4. Kdybychom tenhle zápas zvládli, mohli jsme o předkolo bojovat. Pak už to bylo spíše jen teoretické, možná utopické, že bychom se do něj dostali. Mimochodem, velký dík patří fanouškům, kteří nám hodně pomohli.

O pokračování v Mladé Boleslavi…

Máme podepsané smlouvy, myslím si, že bychom všichni tři měli pokračovat. Budeme chtít nastavit některé věci. Od července musíme začít pracovat na ledě na věcech, které chceme, aby tým plnil, abychom byli úspěšní.