Vstup do druholigové sezony benáteckých hokejistů určitě nemůže mít přívlastek povedený. Po smolné domácí prohře proti pražské Kobře vyšli svěřenci trenéra Nováka bodově naprázdno také v Chebu, který si naopak do tabulky připsal své vůbec první body, i když má v současné době odehráno už o dva zápasy více. Ve vyrovnaném zápase hrály prim přesilové hry, v nichž Západočeši třikrát udeřili a před solidní návštěvou zapsali první výhru.

Příprava: HK Kralupy - HC Benátky n. J. (5:8) | Foto: Klára Palánová

Domácí tým se z drtivé porážky 0:11 na táborském kluzišti velice rychle oklepal a po úvodních pět minut nepustil benátecké borce prakticky z jejich vlastního pásma. Zaskočení hosté se pomalu a jistě dostávali do zápasu a také oni několikrát ohrozili brankáře Koláře.

Největší šanci úvodní periody si přichystal hostující Kučera, který se uvolnil z pravého křídla, avšak střelou mezi betony brankáře Koláře nepokořil. Chvíli před koncem první třetiny musel předvést vynikající zákrok také jeho protějšek Brázdil. Přesně se sirénou byl vyloučen hostující Martínek, na domácí hráče tak čekala na začátku druhé třetiny dvouminutová početní výhoda.

Ta byla navíc umocněna vyloučením brankáře Brázdila za posunutí branky. Jedenasedmdesát vteřin dlouhou dvojnásobnou přesilovku sice domácí hráči nevyužili, avšak v pokračující přesilovce se už Cheb radoval. Rozhonovu střelu dokázal ještě Brázdil vyrazit, ale přesně jen do míst, kde operoval jeho spoluhráč Krutina, který už mohl zvednout ruce nad hlavu.

K vyrovnání pomohla hostům taktéž přesilová hra. Řepíkova střela byla sražena do rohu hřiště, kde se puku zmocnil Hozák, jehož přihrávku před branku usměrnil za Kolářova záda Kučera. Hra se přelévala ze strany na stranu, oba brankáři ale předváděli velmi dobrý výkon. Chvíli po polovině základní hrací době putoval na trestnou lavici hostující obránce Tondr. V závěru přesilové hry se kotouče zmocnil zkušený domácí útočník Václav Skuhravý, jehož střelu vyrazil Brázdil na levé křídlo, odkud jej prostřelil Čejka. S hosty mohlo být ještě hůře, to by ale zaváhání v obranných řadách středočeského týmu musel využít Prošek, jehož střelu zastavil parádním semaforem Brázdil.

Na začátku třetí třetiny zůstal po srážce s benáteckým útočníkem Zumrem ležet v nehokejové pozici na ledě chebský obránce Petrásek. Za potlesku ochozů musel být z ledové plochy odvezen na nosítkách se zraněním v tříselné krajině. Benátečtí se hnali za vyrovnáním. Po chybě Tótha k němu byl blízko Šafránek, Kolář ale podržel svůj tým.

Naopak se slavilo na druhé straně. Dvořákův faul přetavil v branku v následné početní výhodě opět Čejka, který se tentokrát prezentoval přesnou střelou z kruhu pod Brázdilovu vyrážečku. Čas hostů na nějakou korekci výsledku se rychle krátil. Mírný tak byl navíc otupen zákrokem Jankovského na Rozhona, pro nějž zápas taktéž skončil. Nepřesný hlavní rozhodčí Glanc tento přestupem ohodnotil pětiminutovým trestem, plus trestem do konce zápasu, kterým ale mylně vyloučil benáteckého Havlase, jenž tento přestupek nespáchal.

Jankovský putoval na trestnou lavici o chvilku déle a na domácí tým čekala další téměř dvouminutová dvojnásobná přesilovka. Paradoxně v ní byli hosté lepším týmem. Antoše ale vychytal pohotový Kolář. Dvě vteřiny před koncem pak při úniku Hozáka zatáhl za záchrannou brzdu Čejka. Nařízené trestné střílení ale benátecký Hozák neproměnil. Na první bodový zisk si tak Benátky musí počkat nejméně do dalšího zápasu, v němž se představí na ledě nebezpečného Vrchlabí.

Očima trenérů

Tomáš Mareš, Cheb: Hráčům jsem před zápasem říkal, že dnes to vyhraje srdíčko, což se potvrdilo. Celý zápas odmakali ne na sto, ale na sto dvacet procent. Museli jsme se vyhrabat z útlumu, když jsme měli tři porážky v řadě. Hráli jsme ale proti Chomutovu a Táboru, takže proti týmům, které asi budou hrát o první místo. Chtěli jsme být disciplinovaní, což se nám dařilo. Jediný gól jsme dostali v přesilové hře. Kluky znovu chválím za to, jak makali. Trošku mě mrzí nečistá hra Benátek. Máme dva zraněné hráče, navíc úzký kádr. Je to škoda. Za tři body jsem ale rád. Musím poděkovat i fanouškům, kteří nás povzbuzovali po celý zápas.

Martin Novák, Benátky: Zápas jsme ztratili svoji vlastní nedisciplinovaností. Často jsme byli vylučovaní. Rozhodčí na nás měl docela přísný metr, se kterým jsme se nesžili. Když dáme jen jednu branku, nemůžeme vyhrát. Pokud budeme i nadále hrát s takovým přístupem, budeme to mít hodně těžké.

HC Stadion Cheb – HC Benátky 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Branky: 23. Krutina, 35. Čejka, 51. Čejka – 25. Kučera. Vyloučení: 2:6, navíc Havlas (Benátky) 5 minut a do konce zápasu. Využití: 3:1. Rozhodčí: Glanc. Diváci: 305.

Cheb: Kolář – Kořán, Innanmaa, Stejskal, Šik, Jonák, Petrásek – Rozhon, Krutina, Prošek – Čejka, V. Skuhravý, Tóth – M. Skuhravý, Vašíček, Príhoda – Iljuk.

Benátky nad Jizerou: Brázdil – Lytvynov, Antoš, Kliment, Klodner, Tondr, Čížek – Řepík, Kučera, Hozák – Zumr, Šafránek, Jankovský – Martínek, Havlas, Hejňák – Dvořák.