V brance zářil Petr Kváča. Vychytal nulu a ještě si připsal asistenci na poslední gól Vladimíra Draveckého do prázdné brány.

„Dneska to byl zase skvěle odvedený týmový výkon. Kluci přede mnou to odbránili, je opravdu radost chytat za takovým týmem,“ chválil spoluhráče před sebou Petr Kváča, který dostal po konci Patrika Bartošáka v Třinci logicky šanci v bráně.

Bruslaři z Mladé Boleslavi si na něm vylámali zuby, za Kváčova záda neprošla žádná z 27 střel hostujícího týmu. A Kváčova přihrávka na třetí gól? „Tak to už byla jen taková třešnička na dortu. Na to já moc nekoukám, protože osobní statistiky jdou stranou. Pro mě prioritní úspěch týmu a ten se dneska dostavil. Máme tři body,“ pochvaloval si Kváča.

Spokojen byl i trenér Ocelářů Václav Varaďa. „Získat tři body hned po reprezentační přestávce je pokaždé příjemné. Na soupeře jsme se připravili pečlivě, nebylo to jednoduché, neboť Boleslav hraje velmi dobře. Nám ale pomohla první branka. Snažili jsme se soupeře držet na odstup a nedávat mu moc prostoru. Navíc nás podržel Petr Kváča,“ chválil Varaďa.

Kváča: Ať se Patrik drží

Oceláři rozhodli o vítězství ve druhé půlce utkání. Na začátku druhé dali první a ve 47. minutě druhý gól. „V poslední části jsme byli trpěliví a vyplatilo se to,“ doplnil kouč Třince.

Mladoboleslavský kouč Radim Rulík uznal, že tentokrát měl jeho tým k bodům daleko. „Prostě jsme se neprosadili. Když nedáte gól, nemůžete na body pomýšlet. Dlouho to bylo natěsno, ale rozhodla naše neproduktivita. Nebyla tam ani schopnost vytvořit si šanci,“ smutnil.

Což jen dokládá precizní práci třinecké obrany v čele s Petrem Kváčou. Jak se mu vlastně do zápasu nastupovalo, když už kabina věděla o problémech Patrika Bartošáka a jeho přerušení kariéry kvůli psychickým problémům? „Já ani pořádně nevím, jak bych to komentoval. Dostal jsem šanci a myslel jen na to, abych ji využil. Jestli jsem teď jednička? Asi jo, ale nevím. Vím jen to, že se budu snažit splatit v každém utkání důvěru ve mně vloženou a na každé utkání se připravím na sto procent,“ vykládal po zápase Kváča. I pro něj to jistě nebyla jednoduchá situace.

A co by svému parťákovi Bartošákovi vzkázal? „Ať se drží. Doufám, že se mu bude dařit dál. Naučil jsem se od něj spoustu věcí, tak mu přeji, ať to překoná,“ dodal Kváča, z něhož se najednou stal „mentor“ mladšího kolegy Nicka Malíka. „No jo, ale s Nickem se spíš doplňujeme. On chytá výborně v první lize a půjde dál. V něčem je lepší, v něčem zase já, tak se od sebe navzájem učíme,“ zakončil Petr Kváča.

Oceláři Třinec – BK Mladá Boleslav 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 24. Chmielewski (O. Kovařčík), 47. Novotný (Hrňa, Dravecký), 60. Dravecký (D. Musil, Kváča). Rozhodčí: Mrkva, Stolc – Hlavatý, Tschrepitsch. Vyloučení: 3:3. Bez využití. Diváci: 4 497.

Třinec: Kváča – Kundrátek, Gernát, Krajíček, M. Doudera, D. Musil, Galvinš, Zahradníček – Chmielewski, P. Vrána, M. Stránský – Hrňa, Novotný, Dravecký – O. Kovařčík, M. Kovařčík, Hrehorčák – Kofroň, Polanský, Adamský. Třinec: Varaďa.