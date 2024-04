Bruslařský klub oznámil další očekávanou posilu - sparťanský srdcař mění O2 Arenu za boleslavský zimák.

Jan Buchtele přichází do Mladé Boleslavi ze Sparty | Foto: Jan Pavlíček

Potvrzeno! Hokejový útočník Jan Buchtele opouští po jedenácti sezonách kádr pražské Sparty a v té nadcházející bude oblékat barvy Mladé Boleslavi.

„Honza je útočník platný na obou stranách hřiště,“ říká na adresu třiatřicetiletého forvarda sportovní manažer Bruslařského klubu Martin Ševc. „Umí velmi dobře zahrát přesilovky i oslabení. Přicházejí s ním velké zkušenosti,“ dodává.

„Věděl jsem, že ve Spartě už pokračovat nebudu, a tak jsem začal jednat s ostatními týmy. Přišlo mi, že Boleslav měla ze všech klubů ten největší zájem, takže jsem si vybral nabídku odsud,“ osvětluje sám útočník svou volbu.

A hned přidává jedno přiznání: „Strašně nerad jsem sem do Mladé Boleslavi jezdil. Přišlo mi, že byli vždy na vlastním kluzišti takřka neporazitelní. První minuty tady byly o přežití, protože na nás vždy vlétli a měli výborný pohyb. Uvidíme, jaké to bude, zažít si to celé z druhé strany.“

Strávit v jednom klubu jedenáct sezon je v dnešním hokeji spíše unikátní kousek… „Dříve takových hráčů bylo více, ale dnes už je jiná doba. Každý hráč má smlouvu na jeden dva roky, pak buď skončí anebo si to ještě o jednu dvě sezony protáhne. Moc se nestává, aby si to takhle někdo prodloužil až na jedenáct let. Teď jsem ale připraven na novou výzvu,“ dodává nová tvář mladoboleslavské kabiny.