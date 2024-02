Téměř po celý zápas tahali za kratší konec pomyslného provazu. Benátečtí hokejisté byli na hronovském ledě favoritem, vždyť s ním historicky ještě neprohráli. Oblíbený soupeř nyní ale vzdoroval více než zdatně. Ještě sedm minut před koncem východočeský tým vedl o dvě branky. V závěru se ale spustil středočeský uragán, který během pěti minut nasypal za Pittrova záda pět branek. Na výhře hostů nic nezměnila ani branka obránce Veselého při power play, která konec sice zdramatizovala, leč body družině trenérů Táborského a Poláka nepřinesla.

Hokejisté Hronova ve středu přivítali na svém ledě soupeře z Benátek nad Jizerou. | Foto: Zdeněk Šulc

"Do zápasu jsme dobře vstoupili a rychle dali gól. Měli jsme i další šance, které nás patrně ukolébaly a my si mysleli, že to půjde samo. Domácí ale stav rychle otočili po dvou našich chybách a dvou vlastních brankách. Předvedli jsme velmi špatnou obrannou hru, celkově jsme hráli špatně. Nakonec to skončilo házenkářským výsledkem. Zápasu by asi více slušela remíza, na to se ale historie neptá. Máme tři body, které se počítají," řekl po utkání trenér Benátek Martin Novák.

Hned po patnácti vteřinách hry se dostal až před Brázdila Trandin, který ale neuspěl. Na druhé straně v přečíslení dvou hráčů proti jednomu se neprosadil Hozák, akce ale pokračovala. Lytvynovova střela od modré byla sražena pouze k Řepíkovi, který bekhendem trefil opuštěnou část branky.

Benátecké vstřelený gól nabudil a Pittr se měl v hronovské svatyni co otáčet. Šafránkovu střelu z nebezpečného prostoru dokázal vytěsnit mimo brankový prostor. Na domácí straně zlobil zejména první útok, tvořený z ruských legionářů. Publikum zašumělo po nebezpečné střele Murtazina, která ale těsně minula Brázdilovu klec.

Po devíti minutách hry pálil od modré čáry domácí Táborský, jehož střelu šikovně tečoval Trandin a Hronovští se radovali. Tentýž hráč měl na hokejce vedoucí gól o chvilku déle, tentokrát vzešel z toho minisouboje vítězně benátecký brankář.

Povzbuzený domácí celek předvedl ve 13. minutě pohlednou akci, kterou táhl Straka, ten se prohnal kolem obránce Klodnera a bekhendem na bližší tyč nachytal benáteckého brankáře. O chvilku později v další šanci těsně minul hronovský Beneš. Na druhé straně se dostal do úniku Jankovský, který ale nezvedl kotouč nad Pittrův beton.

Nejblíže k třetí brance svého týmu byl Murtazin, jehož střelu zpoza obránce ale zastavilo břevno. Zajímavou úvodní periodu ukončil Kneslův zákrok na Vaňkovského, který byl zprvu posouzen jako čistý, nicméně po intervenci čárové rozhodčí Hájkové putoval benátecký obránce, i přes nevoli hostující střídačky, na trestnou lavici.

Kneslův trest se přenášel také do druhé třetiny. Po čtyřiatřicetisekundách otřel Murtazin svoje nahození z rohu kluziště o bránící hráče a kotouč skončil v pravém horním růžku benátecké branky. Benátečtí se nechtěli spokojit s nepříznivým stavem, brankovým stavem nezahýbal Řepík, jehož zakončení udržel Pittr před brankovou čárou. Neuspěl ani Havlas, který těsně přestřelil hronovskou branku.

Benátečtí se radovali o malou chvilku déle. Na levém kruhu si počíhal na přihrávku kapitán Šafránek a neomylně zavěsil do šibenice. Chvíli poté byl na čtyři minuty vyloučen domácí Tomáš Veselý, výhoda jednoho muže v poli ale tentokrát nehrála benáteckému mužstvu do karet.

Před Brázdila se dostal Plíšek, který ještě benáteckého brankáře nepřekonal, dorážející Hájek už ale dostal puk na správné místo a východočeský tým vedl opět o dvě branky. Po pouhých jedenapadesáti sekundách ale Benátky využily početní výhodu. Kučera narýsoval přihrávku Řepíkovi, jenž svým druhým zásahem v tomto zápase dostal svůj tým opět na dostřel. Bláznivý zápas pokračoval, v další velké šanci ale neuspěl Tomáš Veselý, který těsně minul Brázdilovu klec.

Komplikace pro hostující tým nastala devětasedmdesát vteřin před druhou sirénou. Na trestnou lavici putoval obránce Němeček. V oslabení pláchl Šafránek, který se ale neprosadil. Sedmnáct sekund před vypršením druhé dvacetiminutovky ale vyrazil Brázdil kotouč jen k Plíškovi, který měl poměrně jednoduchou úlohu.

Klinickou smrt prožili hostující hráči hned v úvodu třetí třetiny, když na benáteckého brankáře uháněl Murtazin, Brázdil jej ale vychytal. Úspěšný nebyl ani Straka, jehož střela těsně minula bližší tyčku. Benátečtí postupem času přebírali otěže s cílem stáhnout dvoubrankové manko. Kontaktní gól ale nevstřelil často střílející Šafránek ani Hozák, který sám před Pittrem hledal lépe postaveného spoluhráče, který měl ale k puku daleko.

Jedenáct minut před koncem Šafránka znovu vychytal Pittr, puk se ale k benáteckému kapitánovi vrátil a ten namířil přesně mezi betony hronovského brankáře. Chvilku poté putoval na trestnou lavici benátecký Havlas a další přesilovou hru domácí tým využil. Stalo se tak až pět sekund před vypršením Havlasova trestu, kdy hosté nechali před Brázdilem osamoceného Plíška a ten už si věděl rady.

Poté ale začaly velké chvilky benáteckého týmu. Nejprve Martínek projel téměř celým hřištěm a pokořil Pittra střelou mezi betony. Následně si Klodner narazil kotouč se Šafránkem a neomylně zamířil k levé tyči, čímž čtyři a půl minuty před koncem vyrovnal.

O devětatřicet sekund déle už byli hosté ve vedení. Havlasovu střelu vyrazil Pittr jen k napřaženému Antošovi, jehož střele proklouzla mezi betony domácího brankáře a kotouč se doslova došoural za brankovou čáru. Zaskočení domácí brzy inkasovali znovu. Po Klodnerově střele vznikl před Pittrem zmatek, čehož využil Martínek, který svoji druhou brankou v zápase napsal, jak se později ukázalo, rozhodující náskok.

Domácí ale neskládali zbraně, odvolali Pittra na střídačku a minutu a devatenáct vteřin před koncem se z předbrankového prostoru nemýlil Milan Veselý. Závěrečný tlak hronovského týmu nepřišel, pozorně hrající hosté už si těsný náskok vzít nenechali.

HC Wikov Hronov – HC Benátky nad Jizerou 7:8 (2:1, 3:2, 2:5)

Branky: 9. Trandin (Babrusev, Táborský), 13. Straka (Vaňkovský, Voňka), 21. Murtazin (Trandin, Babrusev), 31. Hájek (Plíšek), 40. Plíšek (Vaňkovský, Beneš), 52. Plíšek (Hájek, Vaňkovský), 59. M. Veselý (Plíšek, Beneš) – 1. Řepík (Lytvynov, Hozák), 27. Šafránek (Kliment, Jankovský), 31. Řepík (Kučera, Hozák), 49. Šafránek (Kliment, Zumr), 53. Martínek (Kučera), 56. Klodner (Šafránek, Zumr), 57. Antoš (Havlas, Hozák), 58. Martínek (Klodner, Šafránek). Vyloučení: 3:5. Využití: 3:1. V oslabení: 1:0. Rozhodčí: Valda – Hájková, Teršíp. Diváci: 208.

Benátky: Brázdil – Lytvynov, Antoš, Klodner, Kliment, Němeček, Knesl – Řepík, Havlas, Hozák – Zumr, Šafránek, Jankovský – Martínek, Vágner, Kučera

Hronov: Pittr – Kopecký, Babrusev, Táborský, M. Veselý, Voňka, Ondruš – Murtazin, Popitič, Trandin – Hájek, Beneš, Plíšek – T. Veselý, Straka, Vaňkovský