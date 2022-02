Hokejový obránce Petr Šidlík si našel novém angažmá. Zkušený bek sice po výměně z Mladé Boleslavi do Zlína ukončil kariéru, v polovině února se však dohodl na podpisu smlouvy se Žilinou, týmem druhé nejvyšší soutěže.

„Druhým novým hráčem Vlčí smečky se stal 28letý obránce Petr Šidlík. Petra vítáme mezi Vlky. Věříme, že pro naše mužstvo budou cennou posilou," informoval v úterý pozdě večer oficiální facebookový profil Žiliny.

Šidlík se ve druhé půlce ledna stal součástí velkého trejdu, stejně jako do Zlína zamířil Valentin Claireaux. Bruslaře naopak posílilo duo Oscar Flynn, Tomáš Hanousek.

Zatímco Claireaux hned od příchodu znovu rychle zapadl do týmu (10 zápasů, 5 kanadských bodů), tak Šidlik za Berany neodehrál jediné utkání. Krátce pro příchodu se rozhodl pro konec kariéry. „Něco takového není ze dne na den, bavili jsme se o tom už delší dobu. Rozhodně si nepohrávám s tím, že bych s hokejem na oko skončil, abych se uvolnil. Vždyť na to jsou i zásady a paragrafy. Pro mě je to jasné rozhodnutí, stojím si za tím," pronesl pro Deník na konci uplynulého měsíce.

„Petr Šidlík se v rámci ukončení platného kontraktu ve Zlíně zavázal k uhrazení vysokého poplatku v případě opětovného podpisu s jiným klubem, ať už českého nebo zahraničního, což se také stalo,“ uvedli zástupci extraligového klubu na svých webových stránkách.