Obránce Lintuniemi se vrací do Boleslavi. Do Brna odchází Osburn

Staronová tvář by měla zasáhnout do středečního zápasu s Třincem, do dresu Bruslařského klubu se z brněnské Komety vrací finský obránce Alex Lintuniemi. Opačným směrem míří Američan Zach Osburn. Oba kluby o tom informovaly ve středu na svých webech.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Alex Lintuniemi se vrací do Mladé Boleslavi. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň