Hokejistům Benátek přineslo třetí přípravné utkání druhou letní porážku. Tentokrát padli hoši od Jizery v Ústí nad Labem těsně 1:2.

A to i přesto, že šli po dva a dvaceti vteřinách hry na ledě svého soupeře do vedení. To když ústecký brankář Lukáš Cikánek odrazil střelu od mantinelu jenom na hůl Adama Dlouhého, který si dokázal s nabídnutou šancí poradit. Domácím pak patřila druhá třetina. Ve 28. minutě nejprve srovnal David Tůma, který prostřelil brankáře Krále přesnou dělovkou do horního rohu branky. O osm minut později už šlo Ústí do vedení, když Štěpán Bláha skvělou přihrávkou ve středním pásmu vyslal do šance Jana Milfaita, který samostatný únik zakončil povedenou bekhendovou kličkou.

Kdo čekal v závěru tlak hostů v honbě za vyrovnáním, byl zklamaný. Byli to hráči domácího Slovanu, kdo měl ve třetí třetině převahu a více šancí. Tutovky Vrdlovce nebo Tůmy ale Král dokázal pokrýt.

Ústí nad Labem – Benátky nad Jizerou 2:1

Branky a nahrávky: 28. Tůma (O. Bláha, Trefný), 37. Milfait (Brož, Š. Bláha) – 1. Dlouhý (Žůrek, Kunst). Rozhodčí: Biedermann, Domský – Kurtin, Beneš. Vyloučení: 2:4. Využití: 0:0.

První přípravné utkání za sebou mají také hokejisté BK Mladá Boleslav. Ti podlehli na vlastním ledě Litvínovu 2:3. Boleslav šla do vedení ve 4. minutě. Po prudké střele se během přesilové hry k puku dostal nebráněný Miloš Kelemen, který si tak hned na startu svého premiérového zápasu v dresu Mladé Boleslavi připsal první branku v novém týmu. V dalších minutách však hokejisté Litvínova zvýšili úsilí a zejména tlak v předbrankovém prostoru, z čehož pramenila pohledná akce, která vyústila v gól. Odražený puk se dostal přímo na hokejku Lukáše Stehlíka, jenž si našel místo vedle vyrážečky Jana Růžičky a vyrovnal.

V 15. minutě poslal hosty do vedení na zadní tyči nekrytý Petr Straka. Litvínov si v 54. minutě pojistil svou výhru na ledě Mladé Boleslavi, když se prosadil Marek Hrbas, který ještě v minulé sezoně hájil barvy Bruslařů. Ti dokázali ještě snížit Stránského zásluhou, ale to bylo vše.

„Byl to po dlouhé době první zápas a od nás tam bylo plno chyb. Kluci se potřebovali rozdýchat a chytit to zápasové tempo. To se nám ze začátku vůbec nepovedlo,“ řekl po utkání domácí kouč Pavel Patera. A pokračoval: „Od druhé třetiny už to bylo o malinko lepší, ale samozřejmě tam chybělo plno věcí, které jsme ještě ani do tréninku nedali, takže je to pochopitelné. Snahu klukům upřít nelze, ale samozřejmě máme na čem pracovat. Je tam toho dost.“

Mladá Boleslav – Litvínov 2:3

Branky a nahrávky: 4. Kelemen (Zbořil, Pýcha), 59. Stránský (Bernad) – 10. Stehlík (Svoboda, Stříteský), 15. Straka (Havelka), 54. Hrbas (Zdráhal). Rozhodčí: Hodek, Horák – Axman, Kajínek. Vyloučení: 6:5. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 353.