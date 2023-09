Hokejisté Mladé Boleslavi nestačili na domácím ledě soupeře z Vítkovic, kterému podlehli 2:4. Po dvou kolech tak nemají na svém kontě ani jeden bod.

Tipsport extraliga, 2. kolo: BK Mladá Boleslav - HC Vítkovice Ridera | Foto: Jan Pavlíček

Ani druhý pokus nevyšel. Hokejisté Mladé Boleslavi nezískali z prvního hracího víkendu v novém ročníku extraligy ani jeden bod. Po páteční porážce v Liberci 3:4 podlehli v neděli na domácím ledě Vítkovicím 2:4.

„Byl to boj od záčátku do konce a nás v tomto zápase jednoznačně sundala naše nedisciplinovanost. Naprosto zbytečné fauly, po kterých soupeř dával góly v přesilovkách. To byly rozhodujicí momenty zápasu,“ narážel na fakt, že Bruslaři inkasovali hned tři ze čtyř branek v oslabení, jejich kouč Jiří Kalous.

S ním souhlasil i jeho protějšek Miloš Holaň: „„Od začátku to bylo velice těžké utkání. Ale my jsme do něj vstoupili dobře, když jsme si pomohli přesilovými hrami. Díky vedení 2:0 jsme získali půdu pod nohama. Pak už to byl boj až do konce. Boleslav nás dvakrát dotáhla na gól, ale my jsme dokázali znovu odskočit, což bylo důležité. V závěrečném tlaku domácích nás pak podržel brankář Machovský.“

Video: Benátky v generálce přestřílely druholigového nováčka

Hattrickem se blýskl hostující kanonýr Peter Mueller, který se postaral právě o dva přesilovkové góly, kloboukový zápis pak završil šťastnou střelou do prázdné branky v závěrečné mladoboleslavské hře v šesti bez brankáře. „Přesilovky dnes byly zásadní částí hry, to jsme viděli všichni,“ potvrdil americký střelec.

Boleslav sice góly oproti letní přípravě dává, body to ale zatím nenese. „Nebyli jsme zase horším týmem. Ani v jednom z těch zápasů jsme netahali za kratší konec. Ale bohužel děláme na ledě hlouposti, a to nás pak stojí zápas. Toho se musíme vyvarovat,“ upozornil na zbytečnost některých vyloučení slovenský útočník Mladé Boleslavi Robert Lantoši.

BK Mladá Boleslav – Vítkovice Ridera 2:4

Branky a nahrávky: 39. Osburn (Malát), 43. Järvinen (Skalický, Lantoši) - 5. Dej, 19. Mueller (Kalus, Lakatoš), 40. Mueller, 60. Mueller (Machovský). Rozhodčí: Hribik, Úlehla – J. Svoboda, Hynek. Vyloučení: 6:3. Využití: 1:3. V oslabení: 0:0. Diváci: 2563.

Boleslav: Novotný – Pláněk, Pyrochta, Čech, Jánošík, Osburn, Jeřábek, Bernad – Aaltonen, Järvinen, Skalický – Lantoši, Roman, Söderlund – Šmerha, Fořt, Malát – J. Stránský, Suchý, Dvořáček.

Vítkovice: Machovský – Raskob, Percy, Grman, Mikuš, Zeleňák, Gewiese – Mueller, Krieger, Káňa – Lakatoš, Dej, Bukarts – Kalus, Claireaux, Kotala – Lednický, Chlán, Fridrich.

