Bruslaři dvakrát za sebou prohráli, daří se jim však více než na přelomu kalendářního roku, kdy neuspěli pětkrát za sebou. "Začali jsme bodovat. Trošku jsme se odlepili od spodku. Myslím si, že nám to pomohlo hlavně po psychické stránce," řekl kapitán Jan Stránský, jehož tým venku prohrál devětkrát v řadě a získal jen tři body. "Tabulka je našlapaná. Cíl je jasný, musíme se nacpat mezi dvanáctku a postoupit do předkola play off," dodal.