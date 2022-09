„Nová sezona bude jistě vyrovnaná. Věřím ale, že jsme tým seskládali dobře a hráči znají své role. Máme natrénováno a teď už to musíme jen prodat,“ uvedl na předsezonní tiskové konferenci sportovní ředitel klubu Radim Vrbata.

Na případném úspěchu bruslařů bude mít případně veliký podíl nový trenér Ladislav Čihák, který se postavil ke kormidlu po minulé sezoně. Spolu se svým asistentem Petrem Hakenem nahradil úspěšné duo Radim Rulík, Pavel Patera. Druhý jmenovaný opustil klub po dohodě už v průběhu sezony a nyní povede Spartu, Rulík se s Mladou Boleslaví rozloučil po play off a nově je trenérem ambiciózních Pardubic.

„S adaptací v novém klubu nebyl jediný problém. Kádr je složen dobře, v trénincích žádné problémy nebyly a když už ano, vyříkali jsme si to,“ prozradil bývalý kouč Plzně a naposledy Hradce Králové.

„V sezoně, která se nedohrála kvůli covidu, jsme byli třetí po základní části. Pak jsme dvakrát udělali semifinále. Na tohle nejsme zvyklí a ani na to nejsme nastavení. Já vím, že to říkám snad v každém rozhovoru, ale zažíváme zlaté časy boleslavského hokeje. A ano, možná jsme už všichni až tak nějak zmlsaní, že jsme se po novém roce tvářili kysele,“ vrátil se spolumajitel klubu Jan Plachý k minulým sezonám v rozhovoru pro klubový web.

„Investice do současného týmu byly obrovské, dovolím si říct, že to je asi náš vůbec nejdražší kádr v historii. Sporťáci dostali volnou ruku, přivedli si de facto, koho chtěli. Drtivá většina hráčů jsou navíc hotoví hráči, takže výsledky očekávám prakticky okamžitě. Jsem zvědavý, co se bude dít,“ doplnil, o ambicích mužstva se ale bavit nechtěl.

Co zásadního se tedy v Mladé Boleslavi mezi sezonami změnilo?

Boleslav chce i pod Čihákem hrát aktivně, pokusí se navázat na dvě semifinále

Citelné ztráty

Martin Ševc.Zdroj: ČTKZásadní ztrátou pro mužstvo bude bezpochyby konec čtyřicetiletého obránce Martina Ševce. Ten se po uplynulé sezoně rozhodl seknout s profesionálním hokejem a nově už bude nastupovat pouze za Poděbrady v krajské lize. Jeho zkušenosti ale v Mladé Boleslavi jen těžko nahradí. Kladenský odchovanec má za sebou 14 sezon v naší nejvyšší soutěži, dvě v KHL a hned šest ročníků ve švédské lize.

Za tu dobu se stal jednou extraligovým šampionem a rovnou čtyřikrát slavil titul ve Švédsku. Velmi platný byl i v pokročilejším věku, kdy přišel z Liberce do Mladé Boleslavi. V týmu plnil roli kapitána a ve třech ročnících posbíral 19, 38 a 27 kanadských bodů. Kdo se teď chopí jeho pozice v týmu?

Kapitánské céčko bude nosit útočník Jan Stránský, zajímavé ale bude sledovat, kdo přebere Ševcovu zodpovědnost v obraně. Z nových jmen je podobně ostříleným bekem David Štich, který je ale poněkud jiným typem obránce. Se Ševcem má společnou podobně výbušnou povahu.

Miloš KelemenZdroj: Jan PavlíčekMladá Boleslav ztratila po pouhé jedné sezoně také slovenského talentovaného útočníka Miloše Kelemena. Teprve třiadvacetiletý forvard se ve středočeském městě uvedl 18 body v základní části a zářil ve vyřazovacích bojích. Ve 14 duelech bodoval rovnou dvanáctkrát! Byl navíc součástí úspěšného slovenského výběru na olympijských hrách a zahrál si i na mistrovství světa.

Proto o něj byl zájem i v NHL. Kelemen tedy podepsal smlouvu s Arizonou Coyotes a zamířil za oceán bojovat o místo v nejlepší hokejové lize na světě. Za svoji krátkou kariéru má na svém kontě vedle olympijského bronzu také jeden slovenský ligový titul se Zvolenem.

Gólman Jan Růžička je novou posilou hradeckého Mountfieldu.Zdroj: Stanislav Souček / Mountfield HKV novém ročníku bude zajímavé také sledovat, jak se promění situace v mladoboleslavském brankovišti. V posledních sezonách se o místo mezi třemi tyčemi pravidelně dělili Gašper Krošelj a Jan Růžička. Zatímco první jmenovaný ale u bruslařů zůstává, druhý zamířil do Hradce Králové.

Z pohledu Mladé Boleslavi se jedná o zajímavé rozhodnutí. Krošeljovi je už pětatřicet let a o deset let mladší Růžička mohl být budoucností mladoboleslavského brankoviště. Místo něj přichází do města automobilů dlouholetá jednička Karlových Varů Filip Novotný. I jemu je už ale jednatřicet. Vypracuje se Růžička v extraligovou jedničku v Hradci Králové, nebo ho přechytá Fin Henri Kiviaho? A jak si rozdělí minutáž Krošelj s Novotným?

Kromě zmíněných hráčů opustili Mladou Boleslav ještě brankář Marek Schwarz, obránci Mitchell Fillman, Dominik Vacík a David Bernad a útočníci Tomáš Pospíšil, Adam Raška, Oscar Flynn a Jan Grim.

Největší posily

Švédský křídelník Pontus Åberg je novou posilou extraligového BK Mladá BoleslavZdroj: ArchivMladá Boleslav přivedla zajímavé nové tváře hlavně do útoku. Obrovský potenciál má například švédský útočník Pontus Åberg, kterého si v roce 2012 vybral na draftu jako celkově 37. Nashville Predators. Osmadvacetiletý rodák ze Stockholmu měl ve farmářské AHL slušná čísla, do nejlepší ligy na světě ale nikdy naplno neprorazil. Postupně prošel Nashville, Edmonton, Anaheim, Minnesotu a Toronto. Nejúspěšnější sezonu zažil v letech 2018-19, kdy za Ducks a Wild sehrál dohromady 59 zápasů a zapsal 25 bodů.

Po neúspěšném angažmá v Torontu odehrál Åberg jednu sezonu v KHL a zatím poslední ročník rozdělil mezi AHL a švédskou nejvyšší soutěž. Za Timrå odehrál 28 zápasů a bodoval dvanáctkrát. Někdejší nejlepší střelec prestižního Memoriálu Ivana Hlinky nyní doufá, že dokáže svoji kariéru restartovat v Mladé Boleslavi. Pokud naplno ukáže svůj potenciál, může patřit mezi nejlepší hráče v celé extralize. V přípravě stihl posbírat asistenci, gól i proměněný rozhodující nájezd.

Róbert Lantoši.Zdroj: BK Mladá BoleslavDalším cizincem, který přichází do Mladé Boleslavi ze severu je Slovák Róbert Lantoši. Šestadvacetiletý útočník hrál ve Švédsku už v mládeži, později se ale vrátil na Slovensko a dokonce bojoval o místo v NHL v dresu Providence Bruins z farmářské ligy. Do nejvyšší zámořské soutěže ale nikdy nenakoukl. V minulé sezoně proto zamířil zpátky do Skandinávie, kde potvrdil svoji kvalitu. Za Linköping odehrál 42 duelů a zapsal 22 kanadských bodů.

Kromě toho stihl Lantoši nastoupit za slovenskou reprezentaci také na mistrovství světa a v olympijské kvalifikaci. Na bronzové olympijské hry už se ale do nominace nevešel. Nyní rodák z Prievidze zkusí napodobit své výkony ze severu Evropy také v české nejvyšší soutěži. V přípravě zapsal dvě gólové nahrávky.

Sparťanský útočník Tomáš Šmerha.Zdroj: HC Sparta Praha/Jan BenešHráčem, který by u bruslařů mohl prožít průlomovou sezonu, by mohl být také útočník Tomáš Šmerha. Čtyřiadvacetiletý forvard nastupoval dlouhá léta za Slavii, ve které zazářil v ročníku 2019-20. Tehdy ve druhé nejvyšší soutěži posbíral 61 bodů! Vysloužil si tak první extraligovou zkušenost v Kladně a od další sezony už se stal hráčem Sparty.

V prvním ročníku ale dostal šanci jen v patnácti zápasech a jinak dál nastupoval hlavně za sešívané. Loni v základní části se Šmerhovi za Spartu také příliš nedařilo, naplno svoje schopnosti ale předvedl v play off! Během třinácti zápasů šestkrát bodoval, svojí otravnou hrou a provokacemi pravidelně rozhazoval soupeře a i díky němu sparťané nakonec dokráčeli až do finále. O větší herní vytížení a důležitější roli v týmu teď Šmerha zabojuje v Mladé Boleslavi. V přípravě zapsal dva body za gól a asistenci.

Dalšími novými tvářemi v mužstvu jsou brankář Filip Novotný, obránci David Štich, Matěj Stříteský a Radek Jeřábek a útočník Martin Beránek.

