Boleslav je sice po porážce od Mountfieldu stále poslední v extraligové tabulce.

Ani nové trenérské složení nedovedlo hokejisty Mladé Boleslavi k vytoužené výhře. Bruslaři doma poprvé pod vedením Richarda Krále prohráli doma dohrávku s hradeckým Mountfieldem 0:3.

Jestliže chtěli domácí borci na soupeře vletět, tak se jim to v první třetině nepovedlo. Poměr střel byl totiž 3:11 v jejich neprospěch. Také ve skóre zaostávali, neboť hosté vedli od 12. minuty, když se v předbrankovém prostoru dobře postavil Chalupa, od nějž se puk odrazil za Novotného záda.

Ve druhé třetině Boleslav zabrala, hosty tentokrát přestřílela 10:5, skóre se však opět měnilo v její neprospěch. To když z pravého kruhu střílel přesně do šibenice boleslavské branky Evan Jasper. Boleslav si vypracovala také několik slibných střeleckých pozic, ale puky z domácích holí létaly mimo nebo do výstroje skvěle chytajícího Bartošáka. Neprosadila se ani v dlouhé dvojnásobné přesilovce. „Nejdůležitější bylo, že jsme ubránili oslabení tří proti pěti, kde byla skvělá práce bránících hráčů, a hlavně brankáře Patrika Bartošáka,“ komentoval po zápase asistent hostujícího kouče Tomáš Hamara. Právě hradecký gólman si připsal už druhé čisté konto v řadě.

Také třetí třetina nakonec skončila výsledkem 0:1. Boleslav v závěru zápasu zkusila hru bez brankáře, ale místo snížení inkasovala do prázdné branky.

Pro domácího kouče Richarda Krále z toho nakonec nebyla vítězná premiéra: „Snahu klukům upřít nemohu. Bohužel nás trápí koncovka, což se zase ukázalo, protože šance jsme si byli schopni vytvořit. Ale nedáme gól, a to ani v přesilovce pět na tři, kterou jsme nesehráli úplně nejlíp. Když už jsme se dostali do šance, tak netrefíme branku.“ A pokračoval: „My jsme udělali nějaké chyby a oni je bohužel potrestali. Hradec má silný tým a ten už si dokázal konec zápasu pohlídat.“

Boleslav bude mít další šanci na bodový zisk hned v pátek, kdy přijede ke Klenici rozjetý Litvínov. Bruslaři do zápasu nastoupí ve speciálních dresech, které následně zamíří do charitativní dražby.

BK Mladá Boleslav – Mountfield HK 0:3

Branky a nahrávky: 12. Chalupa (Tamáši, Okuliar), 37. Jasper (Zachar, Blain), 59. Perret. Rozhodčí: Jeřábek, Šindel – Rampír, Thuma. Vyloučení: 5:5. Využití: 0:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 2391.

Boleslav: Novotný – Pyrochta, Gewiese, Jánošík, Osburn, Bernad, Pláněk, Čech – Skalický, Järvinen, Lantoši – Aaltonen, Fořt, Rohdin – Suchý, O. Roman, Malát – Půček, Závora, Stránský.

Hradec: Bartošák – Jank, Blain, Kalina, F. Pavlík, Marcel, Freibergs – R. Pavlík, Miškář, Eberle – Okuliar, Tamáši, Chalupa – Perret, Lalancette, Estephan – Šťastný, Zachar, Jasper.

