Nová sezona je tu. Říha jde na věc

Hokejovou reprezentaci čeká příští týden úvodní klání v novém ročníku. Pro trenéra Miloše Říhu jde o druhou a zároveň poslední sezonu v čele národního týmu. I proto už se tradičního listopadového turnaje Karjala nemůže dočkat. „Už mi to chybělo, je to zas nový náboj. Stavíme to opět od nuly,“ řekl na včerejší tiskové konferenci.

Miloš Říha | Foto: ČTK/Šálek Václav