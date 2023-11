Hokejová Mladá Boleslav posiluje. Z týmu lídra slovenské extraligy přichází na opačný pól tabulky jeho ofenzivní opora.

Filip Krivošík | Foto: BK Mladá Boleslav

Postavení v tabulce nenechává vedení BK Mladá Boleslav v klidu. Proto jeho sportovní úsek přivádí novou posilu do útoku – čtyřiadvacetiletého urostlého centra Filipa Krivošíka. Ten přichází ke Klenici ze slovenských Košic, které vedou tamní extraligu. V jejich dresu zaznamenal ve slovenské lize ve 22 zápasech 18 bodů.

„Filip má výborné fyzické parametry, měl by být velkou údernou silou směrem dopředu, a na svůj věk už má také dost zkušeností,“ říká na adresu nově příchozího hráče sportovní ředitel Bruslařů Martin Ševc. „Letošní sezonu má velmi dobře rozjetou a my doufáme, že na to naváže i tady u nás, a že zdravě zvedne konkurenci v týmu. Počítáme v jeho případě i s drajvem hráče, který má letos v zádech takříkajíc vítězný vítr,“ dodává Ševc.

„Doufám, že se mi podaří týmu pomoct, jak jen budu umět. Snad se mi povede splnit očekávání, která tu ode mě mají. Věřím, že mi třeba v adaptaci pomohou spoluhráči, rychle se tu zabydlíme a všechno bude fajn. Přesouvám se z jedné strany tabulky na tu opačnou. Určitě se budu snažit nějakou pozitivitu přinést, protože v hokeji jde i o tu mentalitu. Jak už jsem říkal, chtěl bych týmu pomoci,“ říká slovenský útočník.

Ten vnímá přechod do Čech jako posun ve své kariéře: „Prošel jsem si Finskem, Slovenskem a teď mě čeká Česko. Určitě je to další posun, česká liga je velmi kvalitní a po světě uznávaná. Na tu výzvu se moc těším. Bude to pro mě zkouška jak po té mentální, tak po fyzické stránce. Přišel jsem na dva roky, takže jsem rád, že se tu mohu usadit a budu tu hrát i další sezonu. Nechci zatím předbíhat, momentálně je Boleslav poslední a já proto musím přinést něco, co týmu pomůže zvednout se v tabulce. Už jsem si prohlížel soupisku týmu, jsou tady vážně kvalitní hráči, jen je potřeba je trochu nakopnout a ono to půjde.“