Dočkal se ale o víkendu, kdy draftovala juniorská CHL. „Umístění beru jako úspěch. Draft juniorských lig jsme sledovali s rodinou. Byl to skvělý pocit vidět se mezi vybranými, obzvlášť když si mě vytáhl Halifax. To je jeden z nejprestižnějších klubů v této soutěži, takže jsem byl moc nadšený, když ukázali na mě,“ popisuje Moravec, který si v uplynulé sezoně připsal v dresu áčka Bruslařů 44 extraligových startů.

Další už letos pravděpodobně nepřidá, neboť by se měl přesunout právě do Kanady. „Bydlet bych měl v kanadské rodině. Trochu se toho bojím, ale myslím si, že něco málo anglicky umím. Nové začátky jsou pro mě vždy těžké. Doufám, že mi kluci pomůžou a zvládnu to,“ říká havlíčkobrodský rodák.

Ještě před tím jej ale čeká soustředění národního týmu do dvaceti let a pak také odložené mistrovství této věkové kategorie. „Musíme se v Brně dobře připravit, pak odlétáme na čtyři zápasy do Finska. Tam půjdeme zápas od zápasu, pak přiletíme zpátky a letíme hned do Edmontonu bojovat o co nejlepší výsledek,“ hlásí nový obránce Halifaxu.

Právě ve dvacítce se potká s jejím novým koučem, Radimem Rulíkem. „Trenéra Rulíka znám z Boleslavi, takže si myslím, že to bude fajn. Vím, co od něj očekávat a on ví, co může očekávat ode mě,“ dodává Moravec.