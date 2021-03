Po rituálu zažil skvostný debut. Zohorna dal v NHL gól a slyšel skvělou pochvalu

Když na podzim odlétal do zámoří, snil o tom, že si jednou zahraje za slavný Pittsburgh Penguins. Dočkal se. A premiéra stála za to. V osmnácté minutě se Radim Zohorna dostal do první velké šance a hned z toho byl gól. Navíc vítězný. Pomohl k jasné výhře 4:0 nad Buffalem, a kromě pochval zažil také tradiční rituál nováčků.

Oslava premiérové trefy v NHL: Radim Zohorna (uprostřed) | Foto: ČTK/AP

Zohorna měl do svého prvního utkání v nejlepší hokejové lize světa naskočit již ve středu, když byl povolán z farmářského výběru. „Fantazie, konečně!“ se psalo na sociálních sítích. Velký oblíbenec fanoušků však do utkání nezasáhl a zápas sledoval „pouze“ z tribuny. Zranil se však jeho spoluhráč Kasperi Kapanen, což znamenalo, že Zohorna půjde do akce. „Jsem trochu nervózní,“ přiznal. Před utkáním si navíc užil tradiční rituál nováčků, když se osamocený projížděl po ledové ploše PPG Paints Areny. Ďábel v pravém slova smyslu. Zacha konečně řádí, slyšel pochvalu i rady Přečíst článek › Již před zápasem ho však silnými slovy motivoval trenér Mike Sullivan, který si pochvaloval jeho výkony v záložním týmu (11 zápasů, 3+6). Jako by tušil, co z toho bude… První střela, první gól! Ke konci úvodní třetiny napřáhl z levého kruhu a propálil vše, co mu stálo v cestě. „Po první brance ze mě odpadl veškerý stres a cítil jsem se velice dobře,“ přiznal jeden z hrdinů zápasu. Pomohlo i to, že na ledě byl s Anthonym Angellem, jehož zná z AHL. „Doufám, že se dívala celá rodina. Nemůžu se dočkat, až si zítra zavoláme a popíšu jim všechny pocity,“ radostně líčil Zohorna. Pochvala od brankáře i trenéra Po vstřelené brance ihned skočil do náruče Angella a odstartovala obrovská radost celé lavičky. „To byla asi největší euforie, kterou jsem kdy zažil. Každý z nás slavil s ním, moc si to zasloužil,“ potvrdil brankář Casey DeSmith. A reakce trenéra po zápase? „Byl skvělý, opravdu skvělý,“ líčil Sullivan na adresu čtyřiadvacetiletého útočníka. Při svém debutu strávil Zohorna na ledě něco málo přes osm minut, zahrál si dokonce přesilovou hru. „Mrzí mě, že jsme ho nevyzkoušeli dřív. Odvedl opravdu dobrou práci, ukázal se,“ dodal kouč Pittsburghu. O debutu v NHL, angažmá v Bělorusku i dětech. Krajíček: Ta dřina mi nechybí Přečíst článek › Zohorna svým kouskem přepisoval historii. Stal se osmým hráčem v historii organizace, který skóroval hned z prvního pokusu v NHL. Navíc je prvním Čechem od roku 2008, jenž se trefil při svém debutu. Další zápas čeká Pittsburgh hned v neděli o půlnoci (SEČ), kdy vyzvou New York Islanders. Podle dostupných zdrojů by měl rodák z Třebíče opět figurovat na soupisce prvního týmu. Zdroj: Youtube