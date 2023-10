Boleslavští junioři se ze ztraceného zápasu v Českých Budějovicích dokázali oklepat a ve čtvrtek vyhráli v Litvínově.

Hokejová extraliga juniorů: Banes Motor ČB - Mladá Boleslav 3:2. | Foto: Deník/ Petr Hřídel

Neskutečný průběh měl zápas extraligy juniorů. Bruslaři z Mladé Boleslavi vedli v pozici lídra tabulky na ledě v Českých Budějovicích ještě v 56. minutě 2:0. Zápas s domácím Motorem ale nakonec prohráli 2:3.

V 56. minutě kapituloval gólman Forst poprvé, když zareagoval na zablokovanou střelu Petráska a David Putz pak dopravil puk do branky. V čase 56:15 potom srovnal Tomáš Březina poté, co jeho střelu z modré Forstovi zaclonilo klubko hráčů před boleslavskou brankou - 2:2. Zmar Bruslařů vyvrcholil v čase 59:53, když do boleslavské branky propadlo nahození Richarda Pitla ze středního pásma a bylo rozhodnuto.

Banes Motor České Budějovice - BK Mladá Boleslav 3:2

Branky a nahrávky: 56. Putz (Petrásek), 57. Březina (Kříž), 60. Pitel – 39. Gardoň (Malínek, Hurt), 41. Půček (Malínek, Němec). Rozhodčí: Valenta, Hucl – Malý, Sýkora. Vyloučení: 0:1. Využití: 0:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 76.

Boleslav: Forst – A. Vlasák, Němec, Moravec, Hrouda, Sypecký, Průšek – Hurt, Malínek, Gardoň – Půček, Polák, Strnad – Hruška, Kučera, Teplý – Vojáček, Šachl, Vítek – Dobner.

Junioři se ale dokázali z nečekané ztráty oklepat a v dalším zápase naplno zabodovali. V Litvínově zpočátku měli navrch domácí, ale jako první skórovali Bruslaři, kteří si jednobrankový náskok udrželi do první sirény. Verva v prostřední periodě díky dvěma přesilovkám otočila skóre zápasu a jazýčky vah se rázem obrátily. Bruslaři ale zabojovali a díky dvěma slepeným gólům, které od sebe dělila minuta, otočili zápas opět ve svůj prospěch. Vypadalo to ještě na pořádnou přetahovanou, ale defenziva zelenočerných fungovala dobře. Litvínov sáhl k závěrečnému odvolání gólmana, ale po fatální chybě domácího hráče, který nahrál na hůl Josefovi Teplému, Bruslaři pečetili do prázdné. Domácím se sice podařilo ještě přidat třetí branku, ale dotáhnout zápas k vyrovnání už ne. Bruslaři si tak z Litvínova po výhře 4:3 vezou plný bodový zisk.

HC Verva Litvínov - BK Mladá Boleslav 3:4

Branky a nahrávky: 26. Maštalířský (Postl, Hora), 29. Maštalířský (Hora, Postl), 60. Vopat (Hora, Maštalířský) – 10. Kučera (Vlasák, Němec), 47. Polák (Němec), 48. Hruška (Půček, Vlasák), 60. Teplý (Strnad). Rozhodčí: Valda, Hacaperka – Štěpánek, Maňák. Vyloučení: 2:6. Využití: 2:1. V oslabení: 0:0. Diváci: 115.

Boleslav: D. Hora – Vlasák, Hrouda, Průšek, Němec, Moravec, Richard Kubíček, Sypecký – Půček, Strnad, Zvagulis, Vojáček, Teplý, Vítek, Hruška, Polák, Hurt, Gardoň, Malínek, Kučera.

