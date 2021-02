První třetina derby začala nervózně, hned od prvních minut bylo k vidění pár strkanic a šarvátek. První velkou šanci měli hosté, Růžičkovi ovšem pomohla horní tyčka jeho branky. Za hosty zahrozil ještě Rosandič, po sólové jízdě skrz domácí obranu ale zblízka nezakončil. A protože na druhé straně pohrdl slibnou šancí Zbořil, skončila úvodní dvacetiminutovka bez branek.

Skóre se neměnilo ani ve druhé části. Za hosty neuspěl v samostatném úniku Gríger a velikánskou šanci měl na hokejce Bulíř, proti jeho ráně do poloodkryté branky se ale bleskově přesunul Růžička a podržel svůj tým ve hře. Domácí vyložené šance neměli, ze slušné pozice pálil jenom Jääskeläinen, ránu finského forvarda z mezikruží si ale spolehlivý Kváča pohlídal.

Na první gól se nakonec čekalo až do čtyřicáté deváté minuty. Při vyloučení domácího mladíčka Moravce pálil od modré Knot a po Růžičkově zákroku dorazil puk na místo určení Adam Musil. Od začátku přesilovky uplynulo jen třicet sekund.

Jenže domácí nesložili zbraně, po inkasovaném gólu zvýšila nasazení a vynutila si faul Knota. A ačkoli Liberec dal gól poměrně brzy po zahájení hry pěti proti čtyřem, Boleslav dokázala početní výhodu využít ještě rychleji – po pouhých jedenácti sekundách.

Ševcova rána se od chumlu hráčů odrazila na pravý kruh, kde si kotouč našel David Šťastný a pohotovou ranou překonal marně se natahujícího gólmana Liberce. Byl to už jednadvacátý zásah domácího tahouna v sezoně.

Za stavu 1:1 se tak utkání muselo prodlužovat. V nastaveném čase hned zkraje ujel Jääskeläinen, jeho únik zakončení kličkou do forhendu ale Kváča zlikvidoval. Pak rozvlnil jen boční síť opět Šťastný, a tak udeřilo na druhé straně. Vitásek po vyhraném buly v útočném pásmu posunul puk Bulířovi a ten nesobecky nabil Petru Jelínkovi. Liberecký kapitán ranou prakticky do odkryté branky rozhodl o dělbě bodů – 2:1 pro Tygry.

Odčinit domácí nezdar můžou Bruslaři hned v úterý, kdy na svém ledě přivítají Litvínov.

Ohlasy trenérů

Radim Rulík, trenér Mladé Boleslavi: „Viděli jsme bojovný zápas. Liberec měl o den odpočinku víc a v první třetině to bylo vidět, jeho hráči byli živější. Od druhé třetiny se hra srovnala. Ve třetí třetině šel Liberec do vedení v přesilovce, ale my jsme rádi, že jsme také dokázali jednu využít. Stav 1:1 po základní hrací době odpovídal dění na ledě. V prodloužení jsme špatně vyhodnotili situaci po buly a inkasovali jsme. Byl to zápas brankářů – oba chytali výborně. Ten stav byl hlavně jejich zásluhou.“

Patrik Augusta, trenér Liberce: „Jsme rádi za výhru, předvedli jsme tady dobrý, celý zápas kompaktní, a co se systému týče tak disciplinovaný, výkon. Troufám si říct, že jsme vyhráli zaslouženě.“

BK Mladá Boleslav – Bílí Tygři Liberec 1:2 po prodl. (0:0, 0:0, 1:1 – 0:1)

Branky a nahrávky: 56. Šťastný (Ševc, A. Zbořil) – 49. A. Musil (Knot, Birner), 62. P. Jelínek (Bulíř, Vitásek). Rozhodčí: Hodek, Mrkva – Lederer, Lhotský. Vyloučení: 5:6. Využití: 1:1. Bez diváků.

BK Mladá Boleslav: J. Růžička – Allen, Ševc, Bernad, Dlapa, Moravec, Šidlík, Vacík – Kotala, A. Zbořil, Šťastný – Cienciala, Claireaux, Jääskeläinen – Flynn, Najman, P. Kousal – J. Strnad, Bičevskis, J. Stránský.

Bílí Tygři Liberec: Kváča – Vitásek, Knot, Rosandić, Kolmann, Derner, T. Hanousek, Štibingr – Birner, Bulíř, Lenc – Najman, Gríger, A. Musil – J. Vlach, P. Jelínek, Rychlovský – D. Špaček, Šír, Průžek.