Hokejisté BK Mladá Boleslav jsou v semifinále extraligy. Alespoň tedy té virtuální. Jindřich “Jifi23“ Fencl a Radek “Kumbik“ Kumbera totiž zdolali plzeňské soupeře ve čtvrtfinále 3:1 na zápasy a mohou vyhlížet semifinálové soupeře, kteří vzejdou ze sobotního duelu mezi Libercem a Kometou.

Právě Kumbera prošel základní částí s bilancí třinácti výher ze třinácti zápasů. V play-off přidal čtrnáctou, ta se ale zrodila až v prodloužení. „Byl jsem stejně nervózní jako při základní části, ale pravda je taková, že hrát s rouškou je zajímavé. Obzvlášť když třeba prohráváte a špatně se dýchá. (smích) Každopádně je to neskutečný zážitek a lepší zpracování, než v základní části,“ hlásil "Kumbik".

To JiFi23 působil během svých zápasů klidnějším dojmem. První singl vyhrál bezpečně 3:0, svou druhou výhrou, kterou trefil také v prodloužení, pak poslal Bruslaře do semifinále. „Kluky už trochu známe, tak jsme věděli, co nás čeká a podle toho jsme se na to připravovali. Možná trochu ze začátku nervozita byla, ale ta opadla po prvním gólu,“ komentoval starší z obou boleslavských reprezentantů, kteří však oba pochází z Mostu.

Bruslaři zvládli všechny tři singly, jediná porážka přišla ve čtyřhře, která se zase až tak moc mezi gamery nehraje. „Je to takové zpestření ligy, ale můj názor je takový, že by to měl být rozhodující zápas, kdyby série byla 2:2,“ říká Radek Kumbera.

Kdo bude soupeřem pro semifinále? Brněnská Kometa nebo liberečtí Bílí Tygři? K rozuzlení dojde již příští týden. „Oba týmy mají relativně kvalitní dvojky, ale mají i velice silné jedničky. Liberec má nejlepšího Čecha v týmu, Brno zase toho druhého. Myslím si, že je to vybírat jako jestli chcete kašel nebo rýmu,“ usmívá se "Kumbik". „Oba celky jsou velice kvalitní, jedničky těchto týmů patří mezi českou elitu,“ souhlasí Jindřich s Radkem. „Přál bych si Liberec, ať je to souboj šelem - lvi proti tygrům,“ dodává na závěr Jindra.