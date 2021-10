„Skvělým příkladem bylo období covidu, kdy naším nejprodávanějším produktem byly roušky,“ prozradila Denisa Apková, manažerka marketingu a propagace předního hokejového klubu v Česku.

Pozorujete v současnosti, kdy navíc váš tým okupuje přední extraligové příčky, stejný zájem o suvenýry jako dříve?

Zájem o náš merch je stejný jako v loňských letech. Se začátkem sezony pozorujeme i mírné navýšení poptávky, což nás moc těší.

Jak často třeba obměňujete sortiment? Existují pro to nějaká pravidla?

Každý rok doplňujeme naši nabídku o nové kousky spojené s danou sezonou. Samozřejmě pokud se koná nějaká speciální akce nebo například účast v Champions league, tak máme limitovanou edici věnovanou těmto aktivitám.

Mění se v čase nějak zájem fanoušků o klubové relikvie?

V zásadě ne, jsou kusy o které je zájem stále, mezi top produkty patří dresy a šály, a pak čas od času přijde velký zájem o specifické produkty. Skvělým příkladem bylo období covidu, kdy naším nejprodávanějším produktem byly roušky.

Dres kterého hráče se nejvíce prodává?

To je hrozně těžké, zájem je skoro o všechny hráče. Naším nejprodávanějším je dres s vlastním jménem.

Kupují lidí více na internetu nebo v kamenné prodejně?

Hlavním prodejním místem je pro nás stále kamenná prodejna, ale náš e-shop není až tak pozadu. Od té doby co klub zprovoznil e-shop, tak se mu rok od roku daří čím dál více. Hlavně doba covidová mu velmi prospěla a zájem o online nakupování zatím neopadá.

Je prodej suvenýrů ziskový?

Prodej merche zisk generuje, ale není to nic, co by bylo extra výrazné v klubovém rozpočtu. Spíše se v současné době snažíme náš fanshop posouvat dál a poskytnout fanouškům co největší výběr.