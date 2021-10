V zápase proti Kladnu se prosadil poosmé v sezoně. Střelec Mladé Boleslavi Jakub Kotala tak v úvodu sezony navázal na dobrou formu, kterou chytil v loňském play-off. A společně s dalšími třemi plejery vede po třinácti odehraných kolech střeleckou tabulku extraligy. „Asi bych to nepřeceňoval, je teprve třinácté kolo. Když budu první i na konci soutěže, tak si o tom můžeme povídat,“ smál se po nedělní výhře 3:0 ve středočeském derby boleslavský sniper.

Osm gólů ze třinácti zápasů je dobrý počin, ne?

Co se týká gólů, tak ano. Ale herně bych si to představoval ještě jinak. Cítím tam rezervy, vím, že umím hrát ještě lépe. Ale střelecky je to dobré, padesát gólů asi za sezonu nedám.

Zatím to máte rozjeté ale minimálně na třicet…

No tak kéžby…

Podle tabulky a výsledku by to mohlo vypadat na povinnou výhru, ale Kladno v Boleslavi hodně vzdorovalo.

Určitě nám nedali nic zadarmo. Oni jsou na spodku tabulky a musí se rvát o každý bod, takže ani pro nás to nebylo nic jednoduchého. O to víc jsme rádi, že jsme zápas zvládli, a navíc s nulou, takže i pro brankáře dobře.

Místy byl zápas i dost vyhrocený. Bylo to tím, že je to derby?

Oni mají v sestavě hodně hráčů ze zámoří, tak ti jsou ostřejší. A jak jim to nešlo, tak se asi chtěli prát. Ale někdy to bylo zbytečné.

Se šestibodovým víkendem asi musí panovat spokojenost?

Určitě jsme spokojení. Máme maximální počet bodů, víc si nemůžeme přát.

Navíc oba zápasy byly s nulou…

To sice ano, ale na můj vkus máme ještě hodně okýnek v obraně, že v tom častokrát necháváme gólmana samotného.

Jak bylo těžké se udržet v zápase při té dvacetiminutové výměně plexiskla?

Velmi těžké. Nohy mě bolí jak hovado. Člověk vypadne z tempa a těžko se nahazuje zpátky na posledních deset minut.