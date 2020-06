Bývalý výborný útočník přišel do Boleslavi loni v létě. Po minulé sezoně v dresu Plzně ukončil kariéru a stal se Vrbatovým asistentem v managementu klubu. Uplynulý ročník, ve kterém působil jako pravá ruka sportovního ředitele, bere Nedorost jako velkou školu. „Učil jsem se. Ten rok mi určitě prospěl, vidím věci malinko jinak, než kdybych do toho skočil rovnou a šel přímo na takhle vysokou pozici,“ říká.

Ve své práci chce navázat na to, co začal právě Radim Vrbata. Ten bude navíc svému nástupci neustále k ruce v roli poradce. „Určitě k tomu má co říct, protože jeho myšlenky a to, jak to tady nastavil, se letos potvrdilo. Nechceme z toho uhýbat, a když se toho budeme držet, tak nemám žádné obavy,“ věří novopečený sportovní ředitel nastavenému systému.

Nástup do nové role mu usnadní skutečnost, že v současnosti už má tým poskládaný. „Spíš v sezoně bude práce víc. Teď přes léto už je ten tým postavený, skládali jsme ho s Radimem a ostatními už někdy v zimě,“ hlásí s tím, že na papíře vypadá sestava slušně. A to i přesto, že se nepodařilo udržet některé opory. Odešli mimo jiné Pavol Skalický, Radim Zohorna nebo Žiga Jeglič.

„Všichni, co nám odešli, ale mrzí, protože ten tým hrál dobře a parta byla výborná,“ lituje odchodů Nedorost.

Naopak z posil má dobrý pocit. „Myslím, že jsme vybrali to nejlepší. Ty kluky jsme sledovali dlouhodobě, takže jsme rádi, že jsme se s nimi dohodli. Všichni kluci, co přišli, by nám měli zaplnit ty role, které nám odešly,“ říká na adresu nových posil Bruslařského klubu.

Kuba Strnad je výborný typ hráče pro ten styl hokeje, který chceme hrát. Nechci na nikoho zapomenout… Švára (Marek Schwarz) do brány nám dá takovou tu jistotu, že se nedostaneme do těch problémů jako loni, jak se Růža (Jan Růžička) zranil na celou sezonu, což se nedalo předpokládat,“ vyzdvihl Václav Nedorost dva z příchozích hráčů. Kromě nich posílili Boleslav ještě obránce Petr Šidlík a útočníci Jakub Kotala, Brandon Alderson a Joona Jääskeläin.