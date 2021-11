Po více než roce a půl bez soutěžního zápasu se vrací k hokeji dvaačtyřicetiletý útočník Radek Duda. Hrát bude za prvoligové Benátky nad Jizerou.

Duda již v Benátkách v minulosti nastupoval. Během dvou sezón zde sehrál 56 prvoligových klání, v nichž získal 49 kanadských bodů (20+29). Naposledy se tak stalo v sezóně 2019/20, v niž nastoupil do 46 zápasů se ziskem 43 kanadských bodů (17+26)! Závěr této sezóny strávil v Alpské hokejové lize v týmu EHC Lustenau, kde v 9 utkáních dosáhl 8 bodů (3+5).

Razie v sídle Juventusu. Policie vyslýchá i viceprezidenta klubu Nedvěda

V následující sezóně se Radek Duda přesunul na pozici skauta liberecké organizace a trenéra speciálních dovedností. Nyní opět přes hlavu přetáhne benátecký dres, aby pomohl nejmenšímu městu ve druhé nejvyšší české hokejové soutěži vyhnout se sestupovým starostem.

Radka Dudu netřeba blíže představovat. Bývalý český reprezentant nastupoval v české extralize za Spartu Praha, Plzeň, Slavii Praha, České Budějovice, Chomutov, Liberec, Karlovy Vary či Litvínov. Odehrál 731 extraligových zápasů, v nichž získal 502 kanadských bodů (214+288).

Duda naskočil už do sobotního zápasu Benátek proti Ústí nad Labem na křídle třetí formace. Ani on ale nedokázal odvrátit porážku 1:2. I když měli benátečtí hokejisté po většinu utkání drtivou střeleckou převahu, jejich nadějné šance často končily u výtečného ústeckého brankáře Lukáše Cikánka. Ten kapituloval pouze v poslední minutě druhé třetiny, kdy jej z mezikruží pokořil Špaček. To už ale hosté vedli o dvě branky, které se jim podařilo vstřelit v úvodní periodě. Díky nim také nakonec uloupili v Benátkách nad Jizerou všechny body a odskočili svému soupeři na šestibodový rozdíl.

HC Benátky nad Jizerou - HC Slovan Ústí nad Labem 1:2

Branky a nahrávky: 40. Špaček (Dušek, Aubrecht) - 4. Vrdlovec (Trefný, Trávníček), 19. Š. Bláha (Havránek, Trávníček). Rozhodčí: Jaroš, Zubzanda - Dědek, Juránek. Vyloučení: 3:2. Využití: 0:1. V oslabení: 0:0. Diváci: 208.