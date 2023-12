V pátek od 17.30 se bude hrát ve Ško-Energo Areně další extraligový hokej. V něm poslední Bruslaři přivítají druhou Spartu.

Ilustrační foto | Foto: Jan Pavlíček

Další zápas, další těžký soupeř. Trápící se hokejisté Mladé Boleslavi přivítají v pátečním podvečeru pražskou Spartu. Ta je v průběžné tabulce extraligy na druhém místě.

Bruslaři v rámci nedělního 25. kola hostili Olomouc. Tlak z úvodu utkání Bruslaři přetavili v gól na startu 14. minuty, kdy byl za svůj důraz odměněn Ondřej Roman. "Puk vyklouzl těsně přede mnou a já ho stihl dorazit mezi nohy brankáře ještě před tím, než dokázal kotouč přikrýt lapačkou," komentoval zkušený útočník situaci, po které zaznamenal svou první trefu v sezoně. Bohužel se ale Bruslařům vedení nepodařilo udržet. Ještě před přestávkou hrubky v boleslavské defenzivě využil Rok Macuh. Slovinský forvard byl při chuti a po návratu ze šaten se zasloužil o obrat úspěšným využitím přesilovky. Po dalších peripetiích před Růžičkovou klecí pak na 3:1 z pohledu Kohoutů zvyšoval Lukáš Nahodil a povedenou druhou třetinu Olomouce ještě dokreslila přesilovková rána Michala Kunce. Bruslaři sice hned v úvodu třetí periody dokázali snížit, když po pohledné kombinaci úspěšně zakončil Pavol Skalický. Naděje na zvrat ale v ubíhajícím čase postupně klesaly a k další korekci skóre už nedošlo - 2:4.

SPORTOVNÍ VÍKEND: Mladá Boleslav hostí Spartu, kralupský hokej slaví

Pražané, ti pro změnu vyrazili na cestu na západ Čech. Ještě před utkáním byli mezi legendy karlovarského hokeje uvedeni Jan Košťál a Petr Kumstát, strůjci mistrovského titulu z jara roku 2009. Především druhý jmenovaný si vysloužil potlesk obou táborů, po zápase na něj vzpomínal také útočník Sparty, Miroslav Forman: "Strašně mu to přeju. Troufnu si říct, že je to můj moc dobrý kamarád, se kterým jsem často v kontaktu. Určitě mu ale zavolám a pogratuluju mu." V samotném utkání byli Pražané střelecky aktivnější, úvodní trefu ale zaznamenali až na startu druhé periody. Skóre v čase 22:12 otevřel Josh Kestner. Vedení poté hostům vydrželo po celý zbytek druhé části, která byla velmi emotivní: celkem během ní padlo 30 trestných minut v součtu obou stran. Těsný náskok pak Pražané dokázali navýšit ve 48. minutě díky Miroslavu Formanovi. Vše mohlo být jinak, kdyby krátce předtím ve velké šanci nezaváhal Černoch. Sparta si pak své vedení pečlivě strážila, aby nakonec Miroslav Forman svým druhým gólem do prázdné pečetil vítězství 3:0.

Bruslaře následně čeká nedělní derby v Liberci a po něm už druhá reprezentační přestávka sezony. Na ledě domácí arény se proto znoviu představí až 26. prosince.