Střih. Je září a kozlí parta má po devíti přípravných zápasech. Byla k smíchu? Ani omylem! K smíchu často byli soupeři. Kolín totiž urval sedm výher, čtyři z nich proti mančaftům, se kterými bude hrát v lize. Nováček druhé nejvyšší soutěže tak dal rezolutně najevo, že to s Chance ligou myslí vážně.

„Je to samozřejmě pořád jen příprava, až mistrovská utkání ukáží skutečnou realitu, proto to nepřeceňuji. Zároveň to ale ani nepodceňuji, s výsledky jsem spokojený. A hlavně jsem spokojený s předvedenou hrou. Bylo pro mě milým překvapením vidět, s jakým nasazením kluci makali a jak se přeorientovali na vyšší úroveň,“ řekl Deníku spokojený kolínský trenér Petr Martínek.

Kolín začal řadu devíti přátelských duelů na konci července. Tehdy kozlové poprvé trkali, v Ústí vyhráli 3:1. „My přitom nevěděli, co čekat. Já neviděl Chance ligu tři roky, proto jsem netušil, jestli dostaneme osmičku nebo jestli tam něco uhrajeme. Vyhrálo se,“ vzpomínal Martínek na premiérové představení svých svěřenců v přípravě.

Nakonec triumfů bylo sedm. „Samozřejmě byly pasáže – i ve vyhraných zápasech – kdy to nebylo dobré, ale celkové hodnocení je pozitivní. Negativní byla spíš jiná věc, marodka. V jednu dobu jsme měli mimo dvanáct hráčů,“ prozradil dál Petr Martínek. „I proto teď nelze očekávat žádné masivní škrty v sestavě. Pár hráčů do B-týmu ale přeci jen zamíří,“ dodal kouč.

Mimo sestavu nadále zůstává i Jan Veselý, který by měl být jednou z největších ofenzivních zbraní týmu. Zlomenina čéšky ho ale pustí na led nejdříve v druhé polovině října, původně mělo jít o mnohem kratší pauzu. „Bohužel, u Honzy to jen tak nebude. Tam ta přestávka bude nakonec delší,“ přiznal Petr Martínek.

Kolín uzavřel přípravu úterní výhrou 3:2 s Kadaní, nyní ho čeká jedenáctidenní pauza. „Chtěli jsme tam dát ještě jeden zápas, ale z toho sešlo. Budeme makat a ladit detaily. Mezitím by se mohl někdo uzdravit,“ poodhalil plány šéf kolínské střídačky.

I on se na blížící start Chance ligy (12. září) pochopitelně těší: „Vnitřní nervozita stoupá, všichni vnímáme, že se to blíží. Nevíme, zda budeme úspěšní, ale určitě se budeme rvát a bojovat. Abychom nezklamali klub, město, fanoušky i sami sebe. Je totiž obdivuhodné, co všechno se tu dalo do pohybu. Říkám to i hráčům, ať vnímají, co se v klubu děje. Práce všech kolem kolínského hokeje je neuvěřitelná.“

Zda se „drzouni“ budou muset Kolínu za výše zmíněná velkohubá prohlášení omluvit, to ještě jasné není. Zatím se ale zdá, že by si pár řádků měli připravit…

SC Kolín v přípravě na Chance ligu: Slovan Ústí nad Labem – SC Kolín 1:3, Trhači Kadaň – SC Kolín 3:4, HC Tábor – SC Kolín 3:2 sn., SC Kolín – BK Havlíčkův Brod 3:0, SC Kolín – HC Tábor 6:0, HC Benátky nad Jizerou – SC Kolín 6:2, BK Havlíčkův Brod – SC Kolín 2:6, SC Kolín – HC Benátky nad Jizerou 6:2, SC Kolín – Trhači Kadaň 3:2.