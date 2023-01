„Z logiky věci a s vědomím, jak Jirka Kalous pracuje s mladými hráči, a jak skvělou práci dlouhodobě odvádí, se pro nás stal nakonec číslem jedna a já jsem moc rád, že to vyšlo,“ uvedl k příchodu zkušeného trenéra sportovní ředitel Martin Ševc a přiznal, že o angažování osmapadesátiletého rodáka z Chomutova v Boleslavi uvažovali už během mistrovství. „Ale tehdy jsem ho nechtěl rušit. Samozřejmě jsme chápali i to, že potřebuje pár dní na odpočinek. A pak už to skutečně vzalo rychlý spád,“ přiblížil Ševc.

Realizační tým je podle něj už kompletní a Petr Haken a Václav Pletka přecházejí do rolí asistentů. „Oba kluci jsou pracovití, s prací Petra i Venci jsme spokojení, všem nám jde především o klub, respektive o tým. Nikdo tu nelpěl a nelpí na nějakých pozicích. Věděli jsme, že chceme přivést ještě jednoho zkušenějšího trenéra, který by to celé zastřešil a to v tuto chvíli považujeme za hotové,“ dodal Martin Ševc.

Jiří Kalous se trénování věnuje už více než třicet let. Ještě v době hráčské kariéry studoval na Karlově univerzitě metodiku a trenérství. Trenérské začátky spojil s rakouským Ehrwaldem, kde nejdříve i hrál. Po návratu do Česka působil v Berouně a dlouhých čtrnáct let ve Slavii, kde získal mistrovské tituly s juniory a později po boku Vladimíra Růžičky či Ondřeje Weissmanna i s áčkem. Následovala angažmá u Bílých Tygrů Liberec, Lvů Praha - spolu s Josefem Jandačem a později Václavem Sýkorou, v Třinci, pražské Spartě, Magnitogorsku a v loňské sezoně v brněnské Kometě.

Dlouhodobé zkušenosti má také u národních týmů. S dvacítkou coby asistent Radima Rulíka přivezl z letošního mistrovství světa stříbrnou medaili, pro Česko v této kategorii první po sedmnácti letech.

Mladá Boleslav od začátku prosince vyhrála v nejvyšší soutěži pouze dva zápasy, ze zbylých deseti odešla poražena. V tabulce tak semifinalistovi uplynulého ročníku patří až jedenáctá příčka. Pod novým koučem se poprvé představí v pátek 13. ledna na domácím stadionu proti hradeckému Mountfieldu.