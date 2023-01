Boleslav vyhrála díky gólu Davida Dvořáčka první třetinu. V té druhé padlo hned pět branek. Nejprve vyrovnal Nicolas Hlava, pak se trefovali boleslavští beci. Po přechodu modré čáry dostal ve 29. minutě dostatek prostoru David Bernad, jehož střela z levé strany skončila za zády gólmana Zajíčka. Uběhlo 42 sekund a Bruslaři přidali třetí gól, když Alex Lintuniemi u modré čáry oklamal dva litvínovské hráče a v pádu zakončil nad Zajíčkova ramena. Trenérský štáb Vervy poté sáhl ke změně na pozici brankáře a do domácí svatyně se postavil Godla. Ten v brance strávil sotva minutu a už mohl se svými spoluhráči slavit kontaktní branku. Zdráhal zavezl puk do útočného pásma a přihrávkou do mezikruží vybídl ke skórování obránce Patrika Demela. Litvínov ve 36. minutě dokonce vyrovnal a stejně jako při prvním gólu se jednalo o úspěšnou dorážku. Prudkou střelu Kudrny vyrazil Novotný do slotu, odkud skóroval důrazný Matúš Sukeľ. Na druhé straně pak Přibyl neproměnil trestné střílení, které bylo nařízeno po faulu na Söderlunda.

Rozuzlení zápasu přišlo pět minut před jeho koncem – v čase 55:00 Freibergsovu střelu od modré čáry tečoval Georgio Estephan. Bruslařům se v dalších minutách nepovedlo vytvořit si větší tlak, což se změnilo až odvoláním brankáře. U levé tyčky dvakrát hrozil Přibyl, jehož střelu z otočky Godla vyrazil, následná přihrávka na Šťastného neprošla.

HC Verva Litvínov – BK Mladá Boleslav 4:3

Branky a nahrávky: 22. Hlava (Zdráhal, Freibergs), 30. Demel (Zdráhal, Š. Stránský), 36. Sukeľ (Abdul, Kudrna), 55. Estephan (Freibergs) – 4. Dvořáček (Fořt), 29. Bernad (Přibyl, Lantoši), 29. Lintuniemi (Šťastný, Jánošík). Rozhodčí: Hradil, Sýkora – Lhotský, Hnát. Vyloučení: 5:7. Využití: 2:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 3811.

Litvínov: Zajíček (29. Godla) – D. Zeman, Zile, Strejček, Freibergs, Wesley, Demel – Zdráhal, Sukeľ, Š. Stránský – Abdul, Gut, Kudrna – Hlava, Estephan, Chalupa – Šalda, Jurčík, Havelka – Berka.

Boleslav: Novotný - Pýcha, Pláněk, Jánošík, Lintuniemi, Bernad, Hrdinka, Štich – Söderlund, Přibyl, Lantoši – J. Stránský, Fořt, Šťastný – Kantner, O. Najman, Kelly Klíma – M. Beránek, Závora, Dvořáček.