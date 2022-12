Domácí Boleslav nastoupila kvůli řádící viróze v týmu ve slepované sestavě. K prvnímu zápasu v extralize nastoupil ve čtvrtém útoku Boleslavi sedmnáctiletý Vojtěch Hradec, jeho kolega Jan Půček hrál potřetí. Naopak chyběli například Kousal, Najman nebo Šťastný.

V první třetině to ale byli paradoxně domácí, kdo hrozil více. Budějovice si šance vypracovaly v podstatě jenom v úvodní přesilovce. To Boleslav nezakončila přesně hned dva nebezpečné úniky dvou proti jednomu. Další nebezpečné střely pak pokryl brankář Hrachovina, a tak skončila první třetina bezbrankovým stavem.

„Důležitý byl stav 0:0 po první třetině, byť jsme měli i my pár šancí. Pak jsme si konečně pomohli přesilovkou,“ kvitoval domácí trenér Ladislav Čihák.

S ním pohnul až ve druhé třetině v domácí přesilovce finský obránce Alex Lintuniemi. Po buly se zjevil úplně sám před Hrachovinou a bekhendovým blafákem se jako první v utkání zapsal mezi střelce.

Motor se dočkal vyrovnání v úvodu třetí třetiny. Vopelka se dostal z pravého křídla až přes Krošelje, a puk procedil skrz jeho výstroj až do branky. Gól nakonec ještě rozhodčí přezkoumali u videa, ale provinění proti pravidlům nenašli. Brankář Krošelj ale nejspíš odnesl následnou srážku se střelcem zraněním, protože v následném přerušení jej v domácím brankovišti nahradil Filip Novotný.

Boleslav si vzala vedení zpět po dvou minutách, když se opět bekhendem, tentokrát v oslabení trefil Tomáš Fořt. Domácí náskok mohl navýšit Tomáš Šmerha, ale z trestného střílení, které bylo nařízeno po faulu na jeho osobu, neproměnil.

Hosté v závěru sáhli ke hře bez brankáře, ale byla to Boleslav, kdo třikrát střílel na odkrytou branku.

„Druhý gól nás ale strašně nakopl, gól v oslabení přišel v pravou chvíli. Obrovská gratulace míří do kabiny, protože kluci to v pár lidech odmakali. Mladí ukázali, že mají srdíčko a do týmu zapadli velmi dobře. Tým si sáhl na dno a byl za to odměněn třemi body,“ řekl ještě domácí lodivod.

„Boleslav se sice potýká s nějakými nemocemi, ale to nic nemění na tom, že my musíme zápas začít s větší energií a nasazením,“ hlásil po zápase kouč Budějovic Jaroslav Modrý. A pokračoval: „Dali nám šťastný gól v přesilovce. My jsme dlouho hledali recept, ale podařilo se nám skórovat. Pak jsme si začali věřit, ale v naší přesilovce si necháme dát hloupý gól, který nás pak stojí zápas. Opět se budu opakovat, ale máme špatnou produktivitu. Chybí mi tam větší nasazení, bojovnost a srdíčko. To třeba ukázala Boleslav.“

BK Mladá Boleslav – Motor České Budějovice 2:1

Branky a nahrávky: 25. Lintuniemi (Fořt), 44. Fořt - 42. Vopelka (Šenkeřík, Percy). Rozhodčí: Hejduk, Pilný – Hynek, Klouček. Vyloučení: 3:3. Využití: 1:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 2157.

Boleslav: Krošelj (43. Novotný) – Jeřábek, Jánošík, Bernad, Štich, Křepelka, Lintuniemi, Pláněk, Pýcha – J. Stránský, Lantoši, Šmerha – Eberle, Fořt, Kotala – Beránek, Bičevskis, Závora – Hradec, Půček.

Budějovice: Hrachovina – Vráblík, Štencel, Percy, Šenkeřík, Hovorka, Bindulis, Gazda – Valský, Pech, Čachotský – Gulaš, M. Hanzl, Strnad – Přikryl, Toman, Dzierkals – Karabáček, Vopelka, Tomeček.