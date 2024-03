Benátečtí hokejisté si v posledním nadstavbovém kole otevřeli na slánském ledě střelnici. I když se jejich gólostroj rozjížděl pozvolna, konto řisutského brankáře Zeithamla zatížili deseti brankami. V nadstavbové skupině B tak skončili na první příčce a v předkole play-off vyzvou Ústí nad Labem. To Řisuty budou hájit druholigovou příslušnost proti nejhoršímu týmu druholigové skupiny východ.

Benátečtí přijeli na slánský led bez své tradiční brankářské jedničky Brázdila, jehož mezi tyčemi nahradil Hradiský. Ten měl také v úvodu utkání více práce než jeho protějšek Zeithaml. Benátecký mladík obstál proti zcela volnému Jandovi, který neusměrnil kotouč mezi jeho betony. V 8. minutě už ale ani on nestačil na Bílkovu střelu, kterou za jeho záda tečoval centr první útočné formace Řisut Patyk.

Benátečtí přispěchali s velice rychlou odpovědí. Přání hostujícího kotle, aby bylo vyrovnáno, se naplnilo po čtyřiatřiceti sekundách. Jankovského přihrávku přepustil Němeček na kapitána Šafránka, jehož zacloněná střela kolem nohou bránícího Koláříka skončila pod Zeithamlovou lapačkou. Od této chvíle byli benátečtí hráči jednoznačně lepším týmem. Do vedení je mohl poslat únik dvojice Řepík-Hozák, který nevyužil podklouznutí zkušeného beka Růžičky. Prvně jmenovaný minul horní růžek.

O chvilku později prošel puk po ose Jankovský-Kliment až ke Kučerovi, jehož ale v brankové příležitosti vychytal domácí brankář. Benátecký útočník Kučera si spravil chuť až tři minuty před koncem první třetiny. Po další chybě domácí obrany pospíchal sám na Zeithamla, jehož překonal střelou, která prošla domácímu brankáři mezi rukou a tělem.

Neuplynula ještě ani minuta, když Havlasovu střelu vyrazil Zeithaml jen k Řepíkovi, který mířil přesně do horního růžku. Dvaačtyřicet sekund před první třetinou se domácí opět dostali do těsného kontaktu. Sýkorovu přihrávku usměrnil mezi betony přesunujícího se Hradiského Řepka.

Druhá třetina se stala jednoznačnou záležitostí benáteckých hokejistů, v počtu střel na branku zvítězili jednoznačně 20:3! Vstřelili tři branky, navíc další spoustu šancí nedokázali využít. Řádil zejména druhý benátecký útok, který ale na brankáře Zeithamla nemohl najít recept. Podařilo se mu to až chvíli po polovině zápasu. Kučera bekhendovou přihrávkou zpoza branky oslovil Šafránka, který nikým neatakován mířil naprosto přesně. Následně mohl zvýšit Hozák, na svého nedávného spoluhráče z Letňan v řisutské brance ale nevyzrál.

Chvíli poté se ale za brankou uvolnil Vágner, nabil najíždějícímu Antošovi, který pověsil kotouč přesně pod břevno. Hosté poté nevyužili tři čtvrtě minuty dlouhou dvojnásobnou přesilovku. Chvíli po jejím skončení ale Hozák bruslí přikopl kotouč Husákovi, který neomylně trefil pravý horní růžek domácí svatyně. V pohodě hrající hosté udělali rozhodující krok ke třem bodům a i nadále se hokejem bavili.

Hned v první minutě závěrečné třetiny podnikli benátečtí hráči rychlý výpad, při němž Kučera předložil kotouč Jankovskému a Zeithaml byl překonán posedmé. Následně byl vyloučen benátecký Fišer, nicméně jeho spoluhráči skórovali i při vlastním oslabení. Kučera pláchl do dalšího úniku a tentokrát oslovil Antoše, pro nějž se jednalo o druhou branku tohoto zápasu a z hostujícího kotle se ozývalo přání deseti branek.

Další početní výhodu už domácí tým využil. Němečkův nedovolený zákrok trestal v přesilovce střelou z mezikruží obránce Volráb. Benátečtí ale vládli tomuto utkání a domácí spíše rezignovali, tak jako

v případě několika dorážek útočníka Kučery, jehož před svým brankářem nedokázali oddělit od kotouče Růžička se Zichem. Osm minut před koncem vystřídali hostující trenéři brankáře, další druholigové ostruhy přišel nasbírat mladíček Keleši.

Ten ze své branky sledoval desátý gól za zády řisutského gólmana Zeithamla. Vstřelil ho hostující odchovanec a syn asistenta trenéra hostujícího týmu Vorel, jemuž zásah nabídl pěknou přihrávkou zpoza branky v přesilové hře Antoš. V závěru se zápas spíše jen dohrával, avšak také Keleši si za svůj krátký pobyt mezi tyčemi musel připsat šest úspěšných zásahů.

Výhra Benátek na ledě posledních Řisut rozhodla o tom, že předkolo play-off se začne 5. března na ledě ústeckého Slovanu.

Trenéři po utkání

Roman Varga, Řisuty: Nečekali jsme, že bychom takto klekli. První třetina tomu vůbec nenasvědčovala. Šli jsme krok za krokem a hráli úplně v pohodě. Doufali jsme, že vstřelená branka do kabiny na 2:3 nás trochu zdvihne. Řekl bych, že jsme dělali chyby v takovém profesorském hokeji. Asi jsme si mysleli, že Benátky jsou pro nás hratelným soupeřem a že si můžeme dovolit více. Z naší strany tam byla laxnost i nějaké věci, které se v rámci backcheckingu neděly tak, jak jsme si řekli v kabině. Někteří naši hráči na to nejsou fyzicky připravení, nebo jsou prostě líní. Tohle nás dnes stálo úspěch, nebo v podstatě nějakou příjemnou hru, abychom si zahráli dobrý hokej.

Martin Novák, Benátky: Po vlažné první třetině jsme si v kabině řekli, že je potřeba trochu přidat. Ihned se to projevilo na výsledku, se kterým jsem spokojený. Důležité je, že se nikomu nic nestalo a v úterý jedeme do Ústí nad Labem si to s nimi rozdat.

HC Řisuty – HC Benátky nad Jizerou 3:10 (2:3, 0:3, 1:4)

Branky: 8. Patyk (Bílek, Sýkora), 20. Řepka (Sýkora, Malovický), 47. Volráb (Řepka, Chamrád) – 9. Šafránek (Jankovský, Němeček), 17. Kučera (Jankovský), 18. Řepík (Havlas, Antoš), 31. Šafránek (Kučera, Jankovský), 34. Antoš (Vágner, Martínek), 38. Husák (Hozák, Knesl), 41. Jankovský (Kučera, Šafránek), 43. Antoš (Kučera, Havlas), 49. Kučera (Kliment, Šafránek), 53. Vorel (Antoš, Hozák). Vyloučení: 4:4, navíc Volráb (Řisuty) 5 minut – Řepík (Benátky) 5 minut. Využití: 1:1. V oslabení: 0:1. Rozhodčí: K. Hlinka – Gabriel, T. Kučera. Diváci: 70.

Řisuty: Zeithaml – Růžička, Zich, Kolářík, Volráb, Malovický, Strnad – Sýkora, Patyk, Bílek – Chamrád, Čech, Janeček – Řepka, Janda, Výrut – Okegawa, Procházka, Pulda.

Benátky: Hradiský (52. Keleši) – Antoš, Lytvynov, Kliment, Knesl, Němeček, Fišer, Novák – Řepík, Havlas, Hozák – Kučera, Šafránek, Jankovský – Martínek, Vágner, Peca – Husák, Vorel.