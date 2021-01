Domácí tým na soupeře vletěl a od začátku zasypával branku Štěpánka střelami. Celkem vyslali Boleslavští v úvodních dvaceti minutách na třineckou klec sedmnáct střel. K palebné převaze jim pomohla i přesilová hra po faulu Gernáta, nicméně recept na dobře chytajícího gólmana hostí nenašli. A protože spolehlivý byl i Krošelj v domácím brankovišti, po první části zůstalo skóre bez branek.

Rovněž prostřední perioda nabídla podobný obrázek. Velmi disciplinovaný výkon na obou stranách – tentokrát se nevylučovalo vůbec – a hokej v maximálním nasazení. Bylo vidět, že na sebe narazila dvě skvělá mužstva. Ačkoli to vypadalo, že i tato třetina směřuje k bezgólovému konci, nakonec si puk do branky cestu našel, a to rovnou dvakrát.

Nejdřív nahodil od modré Flynn a mezi betony Štěpánka puk usměrnil Pavel Kousal. To zbývalo do sirény čtyři a půl minuty hracího času. Na druhé straně mohl bleskově odpovědět Marcinko, ale nedokázal přes ležícího Krošelje dopravit touš za čáru. Jen o chvilku později se tak mohli podruhé radovat domácí, po Najmanově přistrčení pálil opět Pavel Kousal. Štěpánek při přesunu sice vyhodil branku ze správného postavení, sudí ale po konzultaci s videem platnost branky posvětili.

Hned po návratu z kabin měla Bolka další početní výhodu, ale navýšit skóre nedokázala. Zato Třinečtí ukázali, jak se s výhodou jednoho muže v poli má naložit. Rychlá souhra Hrňa – Růžička – na brankovišti zakončující Tomáš Marcinko a bylo to jen o gól. Z trestu domácího střelce Kousala v té době uběhlo pouhých sedmnáct sekund.

Divočinu potom přineslo vyloučení hostujícího Rodewalda. Nejprve zaváhal na útočné modré Flynn a do úniku se vydal Patrik Hrehorčák, který sice z první rány trefil jen tyč za Krošeljem, ale z dorážky už zametl puk za čáru a srovnal. Jenže v té samé pokračující přesilovce si domácí vzali vedení zpět, po přiťuknutí Jääskeläinena pálil z mezikruží Jakub Kotala.

Ve třetí periodě už na ledě začaly bublat emoce. Přibývalo drobných postrčení, skrytých krosčeků, gest směrem k rozhodčím a různých průpovídek. Už ale nepřibyly žádné góly. Domácí tým ustál i další oslabení a těsné vedení uhájil. Srovnání měl těsně po skončení inkriminované přesilovky nejlepší extraligový střelec Stránský, leč z kruhu neprostřelil dvojblok Bernad – Krošelj.

Třinci v závěru nepomohla ani hra bez gólmana, domácí už výhru 3:2 udrželi. Podruhé během posledních deseti dnů tak na svém ledě přetlačili Oceláře, a podruhé to bylo stejným poměrem skóre. Boleslav díky tomu ukončila sérii tří porážek a posunula se zase blíž druhému místu, které stále drží právě Třinečtí. Další zápas čeká na Boleslav hned v neděli, a bude to další těžká robota – nastoupí na ledě Sparty.

Pavel Patera, trenér Mladé Boleslavi: „Do zápasu jsme vstoupili dobře, první třetina byla v dobrém tempu, měli jsme i hodně šancí, ale bohužel to bylo bez vstřeleného gólu. Ve druhé třetině byl paradoxně lepší Třinec, ale my jsme dali dva nádherné góly. Ve třetí třetině jsme si to ještě zkomplikovali, ale bylo klíčové, že jsme dokázali hned odpovědět a pak už to byl obětavý výkon od celého týmu. Je to cenné vítězství s těžkým soupeřem.“

Marek Zadina, trenér Třince: „První dvě třetiny jsme hráli špatně. Vůbec jsme neplnili herní plán, se kterým jsme do zápasu šli. Jediná třetí třetina snese nějaké měřítko. Srovnali jsme na 2:2, ale bohužel jsme hned inkasovali, takže veškeré momentum, které jsme v tu chvíli měli, se zbortilo.“

BK Mladá Boleslav – HC Oceláři Třinec 3:2 (0:0, 2:0, 1:2)

Branky a nahrávky: 36. P. Kousal (Flynn, Ševc), 39. P. Kousal (Najman, Flynn), 49. Kotala (Jääskeläinen, Ševc) – 44. Marcinko (Martin Růžička, Hrňa), 48. Hrehorčák (Marcinko). Rozhodčí: Hodek, Lacina – Lhotský, Votrubec. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:1. Bez diváků.

BK Mladá Boleslav: Krošelj – Hrbas, Ševc, Bernad, Dlapa, Šidlík, Allen, Moravec – Lunter, A. Zbořil, Šťastný – Jääskeläinen, Cienciala, Kotala – Flynn, Najman, P. Kousal – J. Strnad, Bičevskis, J. Stránský.

HC Oceláři Třinec: Štěpánek – Gernát, M. Doudera, D. Musil, M. Adámek, Jaroměřský, Kundrátek – M. Stránský, P. Vrána, Martin Růžička – Leier, M. Kovařčík, Hrňa – Hrehorčák, Marcinko, Dravecký – Kofroň, Rodewald, Kurovský – Ramik.