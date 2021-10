Od té doby už dávali góly jenom hosté. Uběhlo 39 sekund ze druhé třetiny, když se prosadil před brankářem Žajdlíkem Antonín Pechanec a bylo srovnáno. Vedení si hosté překlopili na svou stranu na konci 34. minuty. Byl u toho opět Pechanec, jehož tvrdou ránu ještě Žajdlík vyrazil, avšak pouze k volnému Bendářovi, který už neměl se zakončením problém. Ve 46. minutě vyjel ze souboje s Žůrkem s pukem na holi Hudeček, který předložil puk do šance Dostálkovi a ten přidal pojistku na hostující vedení. Stav 1:3 pak zůstal na světelné tabuli až do úplného konce zápasu.

Zápas se přitom pro domácí barvy vyvíjel skvěle, když se už ve 4. minutě prosadil z mezikruží Daniel Špaček. Po hříchu to ale byla jediná radost domácích v celém zápase.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.