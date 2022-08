„Bylo to naše první přátelské utkání. Výsledkově se nám sice nepodařilo, z toho se dá ale těžko něco usuzovat. Šli jsme do něj z plného tréninku, se spoustou mladých hráčů, které chceme vidět v akci. Budeme pokračovat v tom, co jsme si nastavili a věřím, že už v příštím utkání proti Liberci bude znát progres,“ komentoval úvodní letní zápas kouč Mladé Boleslavi Petr Haken.

Pro Slávisty šlo o druhý zápas. Po těsné porážce 2:3 se Spartou přišla nyní výhra stejným výsledkem. „Výborný zápas. Mám teď srovnání se Spartou, v Boleslavi jsme zažili úplně jiné nasazení. Za Spartu hráli zkušení borci, za Boleslavi hlavně velcí bruslaři. Sice jsme chtěli hrát rychlý hokej, proti domácím jsme ale i tak museli znatelně přidat. Za což jsem rád. Samozřejmě jsme viděli nějaké chyby, ale byly tam i dobré pasáže. Velkou podporou byl i náš gólman,“ byl spokojený hostující kouč Jiří Veber.

Od startu bylo k vidění hodně nepřesností, ale také slibně se vyvíjejících šancí. Do vedení se už ve 4. minutě dostali domácí, kdy se prosadil Alex Lintuniemi. Bruslaři pak ještě v první periodě přestáli pětiminutovou přesilovku Slavie, která následovala po faulu debutanta Beránka. Ve druhé části byli aktivnější hosté, kteří si dlouho lámali zuby na bezchybném Stuchlíkovi. I přesto byli Pražané odměněni za svou aktivitu, když ve 31. minutě z dorážky vyrovnal Michal Poletín. Hosté na startu poslední periody odskočili gólem Jana Kerna, Bruslaři vyrovnali po přesné střele Matyáše Kantnera, jenže poslední slovo měli opět hosté z Prahy. V 58. minutě totiž rozhodl Robin Všetečka, jenž bekhendovým blafákem překonal Stuchlíka a spustil tak radost Sešívaných. Bruslaři si budou moci napravit chuť již v úterý 16. srpna, kdy na svém ledě hostí Liberec.

BK Mladá Boleslav – HC Slavia Praha 2:3

Branky a nahrávky: 4. Lintuniemi (Kousal, Beránek), 53. Kantner (Šmerha, Lintuniemi) – 31. Poletín (Žejdl), 45. Kern (Všetečka), 58. Všetečka (Houška). Rozhodčí: Jechoutek, Micka – Klouček, Šimánek. Vyloučení: 0:2 navíc Beránek (MBL) a Šíma (SLA) 5 min. OT. Využití: 1:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 317.

Boleslav: Stuchlík – Jeřábek, Hanousek, Lintuniemi, Jasečko, Křepelka, Stříteský, T. Moravec – Šmerha, Kotala, Kantner – Beránek, Bicevskis , Kousal – Simon, Závora, Půček – Polák.

Slavia: Pittr – Hejda, Szathmáry, Žovinec, Matyáš, Klikorka, Barák, Duda – Poletín, Žejdl, Strnad, Všetečka, Kern, Houška, Šíma, Pšenička, Brož, Petrov, Labuzík, Turek.