"Jedná se o velice pracovitého útočníka se skvělým bruslením, o hráče v ideálním hokejovém věku. Věříme, že svým přístupem a bojovností bude velice platným článkem týmu, a že svoje výkony posune na další úroveň,“ uvedl na Strnadovu adresu dnes již bývalý sportovní ředitel Bruslařů Radim Vrbata.

Sám hokejista pak potvrzuje, že právě Vrbata stál za jeho příchodem do města automobilů: „O zájmu Mladé Boleslavi jsem věděl už delší dobu, jednal se mnou Radim Vrbata. První oťukávání proběhlo už před minulou sezonou, ale ještě jsem měl smlouvu na Kladně. Během sezony jsme zůstali s lidmi z Boleslavi v kontaktu, ale domluvili jsme se až poté, co se s Kladnem sestoupilo.“ A do obměněného kádru čtvrtého celku nedohrané sezony se hodně těší: „Především kvůli hernímu stylu, kterým se Boleslav prezentuje a který by mi měl sedět. Hodně si zde zakládají na bruslení, což mi vyhovuje. Už v minulé sezoně jsem Boleslav vnímal jako hodně nepříjemného soupeře. Je tu spoustu mladých kluků, kteří hrají celoplošný hokej. Doufám, že do týmu dobře zapadnu a bude se nám dařit.“

Pod drobnohledem jej bude mít další Kladeňák, hokejová legenda Pavel Patera, který působí v Bolce v pozici trenéra. S ním se Strnad, coby odchovanec „Poldovky“, dobře zná. „Pavel Patera mě trénoval už ve dvou sezonách na Kladně. Známe se a oba víme, co od toho druhého očekávat. I jeho přítomnost hrála v mém příchodu určitou roli, takže se těším,“ potvrzuje Strnad.

Ten v mládí zkoušel štěstí i za mořem, v dresu Oshawa Generals však v Ontarijské juniorské lize odehrál pouze osmnáct zápasů, pak následoval návrat domů na Kladno. V dresu českých mládežnických reprezentací odehrál 39 zápasů, v nichž vstřelil šest branek a připsal si osmnáct nahrávek. A jak se mu vedlo v uplynulé sezoně v dresu Rytířů? V padesáti zápasech si připsal třináct gólů a k nim přidal sedm asistencí. Zkušenosti má i z národního celku v in-line hokeji, odkud se zná s obráncem Bruslařů Davidem Bernadem. Další spoluhráče bude muset teprve poznávat.

Rychlonohý expres teď bude chtít v Boleslavi se svými novými spoluhráči navázat na dobře rozdělanou práci. „Klub má ty nejvyšší ambice, a pokud se nepletu, tak Boleslav titul ještě nezískala. Určitě bych si chtěl zahrát play-off, postoupit co nejdál a udělat nějaký úspěch. To by bylo skvělé.“

A byť je Kladno od Boleslavi coby kamenem dohodil, pendlovat Strnad nehodlá: „Během letní přípravy budu každý den dojíždět, ale cestovat celou sezonu tam a zpátky se nedá. To by mě semlelo. Plánuji si v Boleslavi zařídit nějaké bydlení. Až začneme trénovat na ledě, budu tu zůstávat.“

A jak hodnotí nová boleslavská akvizice první tréninkový týden? „První týden je vždy takový rozjezdový a opatrnější. Všichni se snaží do toho zase pomalu dostat. Nejdůležitější je, aby se hlavně nikdo nezranil. Ale počítám s tím, že tento týden už bude ostřejší. Máme připravený plán, místo tří skupin budeme trénovat jen ve dvou partách. Já osobně se cítím perfektně. Zatím bojuji hlavně s každodenním cestováním, ale na to si snad postupně zvyknu,“ dodává Strnad.