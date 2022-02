"Do utkání jsme nastoupili špatně, soupeři jsme darovali dvě přesilové hry, vytvářeli jsme chaotické situace a nechávali Spartu v pozicích, kde měla snazší zakončení, než by měla mít. Poznamenalo to celé utkání. Teprve ke konci první třetiny jsme se dokázali s hrou srovnat a trochu se systémově i organizačně zklidnit. Jenže pak přišel vstup do druhé třetiny, kdy byla Sparta lepší. Ty branky, které dala, si zasloužila," nehledal výmluvy boleslavský kouč Petr Haken.