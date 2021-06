Mladý hokejový talent Jakub Žůrek se vrací do prvoligových Benátek

Mládežnický hokejový reprezentant Jakub Žůrek, který prošel českými týmy od šestnácti do devatenácti let, ohlásil návrat do Benátek nad Jizerou. Klub tuto informaci zveřejnil na svém facebookovém profilu.

Hokejový obránce a talent Jakub Žůrek. | Foto: FB HC Benátky nad Jizerou

Žůrek si v minulé sezóně vyzkoušel angažmá na severu Evropy. Nejprve nastupoval za juniorský tým švédského klubu IK Oskarshamn, v němž sehrál 19 mistrovských zápasů a získal 4 kanadské body (0+4). V seniorském týmu IK Oskarshamn, hrajícím švédskou nejvyšší soutěž, odehrál dva zápasy bez bodového zisku. Závěr sezony strávil v třetí nejvyšší švédské soutěži v týmu Kumla HC. Zde odehrál 12 zápasů a získal 1 kanadský bod (0+1). Žůrek v minulosti v Benátkách nad Jizerou již působil. Během dvou prvoligových sezon odehrál 82 mistrovských zápasů, v nichž dosáhl šesti kanadských bodů (2+4).