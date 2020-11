Program restartované hokejové extraligy nabírá na obrátkách. Mladá Boleslav ve středu vybojovala tři body za těsnou domácí výhru 2:1 nad Kometou Brno a stejný soupeř ji čeká hned v pátečním duelu. Na brněnském ledě se hraje od 18 hodin.

Bratři Zbořilové si zahrají v pátek znovu proti sobě. Tentokrát na ledě Komety. | Foto: bkboleslav.cz

Bruslaři pojedou do jihomoravské metropole v dobrém rozpoložení. Po návratu do ligového kolotoče vyhráli v prodloužení na ledě nováčka z Českých Budějovic 2:1 a stejným výsledkem, tentokrát ale za tři body, zdolali i ve zmiňovaném středečním duelu Kometu. Zasloužili se o to domácí střelci branek Radim Zohorna a Pavel Kousal, jediný gól Brňanů vstřelil rakouský forvard Peter Schneider.