Domácí Bruslaři nastoupili ve speciálních fialových dresech, které ihned po zápase putovali do aukce, jejíž výtěžek půjde, stejně jako peníze získané z prodeje kalendáře, na konto mladoboleslavské nemocnice.

Fialková barva pak, jindy vyznavačům zelené a černé, přinesla štěstí. Bruslaři doma potvrdili roli favorita, když karlovarskou Energii porazili 4:2. Domácím patřila první třetina, kterou díky dvěma zvládnutým brejkům vyhráli 2:0. „Věděli jsme, že Boleslav je ve formě a to se ukázalo v první třetině. Boleslav nás zatlačila, dostala nás pod tlak a ze dvou brejků jsme inkasovali dva zbytečné góly. Domácí se tím dostali do ještě většího klidu,“ komentoval úvodní dějství hostující kouč Tomáš Mariška.

V polovině druhé třetiny snížil na brankovišti důrazný Raška, ale hned vzápětí vrátil domácímu celku dvoubrankový náskok a klid Adam Zbořil, který dokonale využil chytré Skalického přihrávku zpoza branky.

Podobnou chytrost pak předvedl, už ve třetí třetině, za stejnou brankou hostující Jakub Flek, který od mantinelu dostal puk odrazem od některého z domácích hráčů do branky. A bylo to už jenom 3:2. To už ale Energie hrála bez svého kapitána Václava Skuhravého, který za vražení do čárového dostal trest do konce utkání.

Klíčový moment zápasu přišel deset minut před koncem – hostující Vojtěch Polák jel na brankáře Krošelje trestné střílení, ale domácí gólman udržel puk na levém betonu. Boleslav nakonec odmítla závěrečný tlak hostů, když sama v přesilové hře rozhodla. První start v boleslavském dresu, byť pro tentokrát fialové, ozdobil brankou slovenský forvard Mário Lunter.

Už v úterý se půjde v Mladé Boleslavi na extraligový hokej znovu. Bruslaři přivítají od 17.30 hodin Litvínov.

BK Mladá Boleslav - HC Energie Karlovy Vary 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 9. R. Zohorna (J. Stránský), 12. Skalický, 29. A. Zbořil (Skalický, Vondrka), 58. Lunter (O. Najman, P. Kousal) - 28. Raška (Černoch, T. Rachůnek), 46. Flek. Rozhodčí: Jeřábek, Lacina - Lučan, Rampír. Vyloučení: 3:4, navíc Skuhravý (Karlovy Vary) do konce utkání. Využití: 1:0. Diváci: 2897.:

Mladá Boleslav: Krošelj - Ševc, Hrbas, Dlapa, Pláněk, Bernad, Fillman, Kurka - D. Šťastný, Cienciala, Klepiš - Vondrka, A. Zbořil, Skalický - J. Stránský, Jeglič, R. Zohorna - P. Kousal, O. Najman, Lunter. Trenéři: Rulík a Patera.

Karlovy Vary: F. Novotný - Stříteský, Šenkeřík, Graňák, Plutnar, M. Rohan, Eminger, D. Mikyska - Flek, Gríger, T. Rachůnek - O. Beránek, T. Mikúš, V. Polák - Kohout, Raška, Černoch - Vondráček, Skuhravý, Koblasa. Trenéři: Pešout a Mariška.