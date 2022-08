„Já jsem vždycky říkal, že bych nerad odcházel, až mě někdo bude vyhazovat,“ prohlásil na klubovém webu Mladé Boleslavi, jejíž dres hájil v posledních třech sezonách. Ta poslední se nepovedla a cítil za to odpovědnost i jako kapitán. „Užíral jsem se tím,“ přiznal.

Na titul tady nedosáhl, i když právě na jejich zisky byl dokonalým specialistou. Odchovanec Kladna se radoval hlavně ve Švédsku s Färjestadem, tam mu to vždycky sedlo. A v Čechách s Libercem, kde také odmakal výborné roky.

Švícko, jak se říká, však začínal v Kladně. Když v juniorce z lepší Poldovky spadl do Pézetky, asi nikdo netušil, kam se jeho kariéra postupně dostane. Jenže právě v juniorce zmíněné Poldovce nasázel v derby hattrick (mimochodem ho tehdy vedl jako kouč primátor Kladna Milan Volf) a začali si ho všímat i trenéři áčka.Další sezonu zvládl v prvoligovém Berouně, kde Medvědi senzačně došli do finále play off a následně přišla šance jako hrom.

Při výluce v NHL nasadil kouč Zdeněk Müller Ševce rovnou mezi tehdy nejlepšího českého obránce Tomáše Kaberleho. „Dneska už vím, že tahle sezona, když jsem hrál ve dvojici s Tomášem Kaberlem, mi dala do hokejové kariéry vůbec nejvíc,“ vzpomínal v rozhovoru pro web boleslavských bruslařů na sezony, kdy se vyrovnal i ostatním parťákům z formace, Jaromíru Jágrovi, Pavlu Paterovi či Martin Procházkovi…

Ševc měl jednu výhodu, byl komplexním obráncem. Zvládal hru dozadu, uměl však zároveň vymyslet chytrou přihrávku a ještě ke všemu hodně tvrdě vypálit. K tomu byl přirozenou vůdčí osobností s někdy až nezvladatelnými emocemi, který ne všechny věci a průpovídky vedl správně, ale vždy si za nimi stál. Každý trenér vám řekne, že takového borce do mužstva potřebuje, hlavně když jde o všechno.

Také proto kladenský odchovanec tolikrát vyhrál poslední zápas v sezoně a je jen škoda, že ho více nevyužívali trenéři reprezentace.Výjimka přece jen přišla, zahrál si na světovém šampionátu 2014 v Bělorusku, odkud má bramborovou medaili. „Nikdy jsem si nemyslel, že mě může potkat mistrovství světa,“ usmívá se při vzpomínce na sezonu, kdy měl asi nejúchvatnější formu a v první obraně Lva Praha pomáhal dovést tým senzačně do finále KHL proti Magnitogorsku.

Na to už jen vzpomíná, třeba když doma přijde do své soukromé Hall of Fame plné trofejí. Ale kouká se i dopředu, udělal si trenérskou B licenci a hokeji rozumí. Klidný kouč z něj nebude, zato úspěšný být může. „Nejsem typ, co by vydržel nic nedělat. Celý život jsem jel v určitém režimu a kdybych neměl dělat vůbec nic, do týdne se ukopu nudou. A jestli něčemu trochu rozumím, tak je to hokej,“ dodal Martin Ševc.

Bouřlivák, který z ledového zrcadla uměl udělat hořící pochodeň.