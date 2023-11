Hokejisté poslední Mladé Boleslavi porazili v 19. kole extraligy doma třetí Litvínov 5:0 a ve druhém utkání pod novým trenérem Richardem Králem poprvé bodovali.

Hokejisté Mladé Boleslavi ukončili šestizápasovou sérii porážek a porazili Litvínov 5:0. | Foto: BK Mladá Boleslav / Jan Pavlíček

Celkově Bruslařský klub ukončil sérii šesti porážek a doma uspěl po šesti utkáních bez bodu. Středočeši rozhodli ve druhé třetině, kterou díky brankám Jana Závory, Róberta Lantošiho a Tomáše Fořta ovládli 3:0. Výsledek ještě dovršili Matti Järvinen se Sebastiánem Malátem, gólman Filip Novotný udržel první nulu v sezoně a 25. v extraligové kariéře. Litvínov prohrál potřetí za sebou.

Bruslařský klub po reprezentační pauze hrál už ve středu a prohrál doma s Hradcem Králové 0:3. Dnes nastoupil ve speciálních černozelených dresech, které půjdou do aukce na podporu organizace Asistenčního jednorožce. Aktéři utkání ještě před úvodním buly uctili minutou ticha památku zesnulého brankáře Romana Čechmánka, olympijského vítěze a trojnásobného mistra světa.

Domácí byli od úvodu aktivní a hned nadělala Tomkovi problémy Gewieseho rána od modré čáry. Vzápětí se těžce zvedal z ledu Osburn po Šaldově zásahu hokejkou do rozkroku, ale sudí Jeřábek s Jarošem to nechali bez trestu. Středočeši měli nadále převahu, litvínovského gólmana prověřili Bernad a Šmerha. Potom si vypracoval forčekingem šanci Rohdin, ale nevyšlo mu zakončení a Osburn po průniku nepřekonal Tomka bekhendovým zakončením. Litvínov měl první velkou šanci v 8. minutě, Czuczman udělal kličku Novotnému, ale z úhlu už poslal puk jen do brankoviště, odkud jej odvrátil Järvinen.

Litvínov se ubránil při Jaksově trestu a přesilovku Mladé Boleslavi o 13 sekund zkrátil faulem Lantoši. Ve zkrácené přesilovce hostů se dral před Novotného Ondřej Kaše, jenže nezakončil a stěžoval si na seknutí do ruky od Suchého, ale sudí nevylučovali. V 16. minutě vystihl Aaltonenovu přihrávku David Kaše, z levého kruhu však minul. Při dalším Lantošiho pobytu na trestné lavici mohli domácí udeřit v oslabení, po Rhodinově průniku neuspěl s bekhendovým zakončením ani Suchý.

V úvodu druhé části nabídl Ondřej Kaše před odkrytou branku Šaldovi, ale litvínovský bek trefil pravou nohu Osburna. V čase 27:16 se radovali domácí. Roman přihrál v přečíslení Závorovi, který z levého kruhu zamířil k bližší tyči a v 48. extraligovém utkání v kariéře oslavil premiérový gól.

Za 13 sekund už měl Bruslařský klub dvoubrankový náskok. Lantoši vyjel zpoza branky a překonal Tomka mezi betony. Snížit mohl Ondřej Kaše, jenže nezamířil z dorážky přesně. Naopak ve 33. minutě pojistili náskok domácí. Jaksovu rozehrávku vystihl Lantoši a Fořt po jeho přihrávce zblízka překonal Tomka. Litvínov se ubránil při Malátově trestu a Novotný zůstával neprůstřelný.

Na začátku závěrečné části nedotlačil puk za Tomka z dorážky Järvinen. Po Hlavově faulu a Zileho vyhození puku do hlediště se domácím naskytla na 99 sekund přesilová hra pěti proti třem a s koncem prvního trestu po Aaltonenově přihrávce skóroval u levé tyče právě Järvinen. Severočeši se museli vzápětí bránit i při vyloučení Davida Kašeho. Novotný držel čistý štít i po šanci Ondřeje Kašeho i Zemanově ráně od modré čáry. Vzápětí v 52. minutě po Pyrochotvě přihrávce pečetil výsledek Malát.

Očima trenérů

Václav Pletka, Mladá Boleslav: Myslím si, že jsme do prvních pěti minut nastoupili dobře a měli jsme nějaké šance. Potom nás Litvínov zatlačil, měl tam plno šancí a nám pomohl Filip Novotný. Párkrát to bylo i dílem štěstí, když soupeř netrefil prázdnou branku nebo mu to uskočilo. Potom se nám podařilo vstřelit tři góly a zvedlo se nám sebevědomí. Samozřejmě tam pak přišly nějaké chyby, které se nám podařilo přestát. Snažili jsme se ale hrát zodpovědně od obrany, navíc jsme přidali gól z přesilovky, pak ještě přidali pátý a zbytek utkání si pohlídali. Jak říkám, byly tam nějaké chyby v obraně a na tom musíme pracovat dál. Pro nás je to ale důležité vítězství do kabiny. Kluci si teď začnou více věřit a snad budeme díky tomu ty body nadále sbírat.

Karel Mlejnek, Litvínov: Do osmadvacáté minuty se zde odehrával minimálně vyrovnaný zápas. Myslím si, že dominantními postavami první poloviny utkání byla naše střelecká nemohoucnost a také domácí brankář Novotný. Potom jsme bohužel rychle inkasovali tři góly po našich individuálních chybách, kdy jsme to měli vždy na hokejce pod kontrolou. Bylo to nepochopitelné. Z naší pozice druhého třetího místa tabulky bychom, myslím, měli mít na hokejkách větší klid. Ty tři branky defacto určily další průběh utkání.

BK Mladá Boleslav - HC Verva Litvínov 5:0 (0:0, 3:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 28. Závora (O. Roman), 28. Lantoši (Fořt), 33. Fořt (Lantoši), 45. Järvinen (J. Aaltonen, Skalický), 52. Malát (Pyrochta, Suchý). Rozhodčí: Jeřábek, Jaroš - Frodl, Ondráček. Vyloučení: 4:4. Využití: 1:0. Diváci: 3309.

Mladá Boleslav: F. Novotný - Gewiese, Pyrochta, Osburn, Jánošík, Pláněk, A. Čech, Bernad - Lantoši, Fořt, Skalický - Rohdin, Järvinen, J. Aaltonen - Šmerha, Malát, Suchý - J. Stránský, O. Roman, Závora. Trenér: Král.

Litvínov: M. Tomek - Strejček, Zile, Jaks, Šalda, D. Zeman, Czuczman - Abdul, Kirk, Koblasa - O. Kaše, D. Kaše, Hlava - A. Kudrna, Válek, Maštalířský - Havelka, Jurčík, Zygmunt - Gut. Trenér: Mlejnek.

