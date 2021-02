Do zápasu museli trenéři Rulík s Paterou poslat pozměněnou sestavu. Kvůli výpadku elitního centra Zbořila i dalším absencím roztrhli koučové Boleslavi lajnu Kousal-Najman-Flynn. První dva doplnili Šťastného v prvním útoku, Flynn se posunul do čtvrté lajny. V sestavě se znovu objevil i mladý útočník Szturc.

Zápas začal zostra, hostující Strnad pálil ve velké šanci ze slotu přímo do Konráda, na druhé straně Nahodil táhl brejk tří proti jednomu, ale prováhal šanci nahrát a zblízka už Krošelje neohrozil.

Ani na první gól se nečekalo dlouho. Po necelých pěti minutách se o něj postaral aktivní Jakub Strnad, který využil dobré práce Bičevskise při napadání, zmocnil se puku a zblízka zavěsil nad lapačku olomouckého gólmana.

Bruslaři si vedení v první třetině pohlídali, poradili si i se třemi přesilovými hrami soupeře. Naopak nepříjemností pro ně byl další zraněný hráč – střelec branky Strnad musel ze hry odstoupit poté, co ho na mantinelu sroloval Strapáč a následně boleslavského útočníka ještě zalehl na ledě.

Do druhé třetiny tak Středočeši naskočili oslabení a museli točit složením útočných trojic. Možná i proto nedokázali svůj náskok navýšit, byť paradoxně vystřelili dvojnásobný počet pokusů než v úvodním dějství.

Naopak domácí na gól dosáhli. Krátce poté, co se základní hrací doba přehoupla do druhé poloviny, dokázali narušit rozehrávku soupeře a těžil z toho Petr Kolouch. Napoprvé sice z mezikruží trefil Krošelje, poté mu ale odražený puk před odkrytou branku posunul Burian a domácí forvard už se nemohl mýlit.

Prakticky se sirénou byl v závěru druhé části faulován Najman a Boleslavi i díky přesilovce vstup do třetí třetiny vyšel. Po necelé minutě vypálil Ševc a Konrád puk vleže neudržel ve výstroji, toho se tak zmocnil Oscar Flynn a zblízka v pohodě zametl za čáru.

I třetí branka hostí padla v početní výhodě, Kotala vrátil puk do prostoru před branku a Joona Jääskeläinen pohotově zakončil nad rukavici domácího brankáře. Na gól stačilo Bruslařům pouhých dvanáct sekund přesilovky.

Mezi oběma brankami sáhli hosté ke změně v brankovišti, Krošelje nahradil Růžička. Během čtvrthodiny na ledě musel čelit velké šanci Ostřížka, který šest minut před koncem po svižné kombinaci zakončoval z nebezpečné pozice, branku ale těsně netrefil.

Přesně naopak mířil dvě minuty před koncem David Cienciala, který ve středním pásmu sebral nahrávku Koloucha a krátké sólo zakončil mazáckým zakončením kolem marně se natahujícího Konráda. Tím stanovil konečný stav 4:1 pro Bruslaře.

Boleslav tak po dvou porážkách se slabšími soupeři v řadě zabrala a získala důležité tři body, kterými si upevnila třetí místo v tabulce. Další utkání čeká tým koučů Rulíka a Patery hned v úterý, kdy se představí na ledě Vítkovic, se kterými přitom v pátek doma padl 1:2.

Ohlasy

Jan Tomajko (HC Olomouc): "Nebyl to vůbec špatný zápas z naší strany, ale bohužel jsme nevyužili šance, které jsme tam měli za stavu 1:1 i 1:3. Bylo i vidět na obou týmech, že se jednalo o několikátý zápas v krátké době. Nejezdilo to až tolik jako před několika dny, takže pro nás bylo už těžké srovnat dvoubrankový rozdíl. Neměli jsme pak takovou energii a nepovedlo se nám to."

Radim Rulík (BK Mladá Boleslav): "Předvedli jsme bojovný a obětavý výkon, měli jsme navíc dobrý pohyb. Jsme rádi, že jsme i přes vyrovnání domácích na 1:1 překlopili stav na naši stranu. Velkou roli sehrály i využité přesilovky. Po druhé třetině jsme museli střídat brankářem kvůli zranění. Jsme moc rádi za výhru. Neměli jsme navíc dobrou sérii, takže jsme potřebovali zabrat."

HC Olomouc – BK Mladá Boleslav 1:4 (0:1, 1:0, 0:3)

Branky a nahrávky: 32. Kolouch (Burian) – 5. J. Strnad (Bičevskis), 41. Flynn (Šťastný, Ševc), 47. Jääskeläinen (Flynn, Šťastný), 58. Cienciala. Rozhodčí: Pražák, Kika – Zíka, Šamánek. Vyloučení: 5:5. Vyšší tresty: 1:0. Využití: 0:2. Bez diváků.

HC Olomouc: Konrád – Ondrušek, A. Rutar, Vyrůbalík, Dujsík, Švrček, Valenta – J. Káňa, J. Knotek, Bambula – Klimek, Nahodil, Kunc – Ostřížek, Strapáč, Handl – Burian, Kolouch, Olesz – Gřeš.

BK Mladá Boleslav: Krošelj (44. J. Růžička) – Ševc, Allen, Dlapa, Šidlík, Bernad, Fillman, Moravec – P. Kousal, Najman, Šťastný – Cienciala, Claireaux, Jääskeläinen – J. Strnad, Bičevskis, J. Stránský – Flynn, G. Szturc, Kotala.