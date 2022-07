Dovedly ho k tomu především zdravotní důvody. "Zranění posledních několika sezon si na mém těle začala vybírat svou daň. Bylo to velmi těžké rozhodnutí, ale nakonec převážilo moje zdraví a s tím související nutnost jít dál životem bez hokeje," říká ke svému konci kariéry profesionálního hokejisty sám Fillman.

Ten se přesunul do Mladé Boleslavi v létě 2019 po povedené sezoně v Českých Budějovicích. "Nebudu lhát, bylo to pro nás trochu překvapení," říká sportovní manažer Bruslařů Václav Nedorost na Fillmanovo rozhodnutí. "Na druhou stranu jsme věděli, že se svým zdravím zápasí, v loňské sezoně odehrál polovinu utkání," popisuje loňskou sezonu, v níž Kanaďan ve službách Středočechů odehrál 26 zápasů. "Jeho volbu respektujeme a děkujeme za všechnu nepochybně nadstandardní práci, kterou v našich barvách odvedl, a přejeme mu především hodně zdraví a štěstí," říká Nedorost.

U hokeje navíc nehodlá rodák z kanadského Oakvillu, který se do Evropy přesunul v roce 2015, vůbec zůstat: Vím, co budu dělat. A ne, nemám v plánu zůstat v kontaktu s hokejem. Vedu firmu na obchodní poradenství. Fungujeme už něco málo přes tři roky. V plánu je ji dále rozvíjet.“

Vzpomínky na působení v České republice však zůstanou: „Moc se mi tu líbilo. Je to tady pro mě jako druhý domov. Tady jsem se seznámil se svou ženou a také jsme si tu pořídili dva psy. Jako rodina se vracíme do Kanady, ale vždycky tu budeme mít kořeny a určitě se sem v budoucnu vrátíme.“

Boleslavi bude fandit i na dálku. „V Budějovicích a Mladé Boleslavi jsem si to užil. Nemohu dostatečně poděkovat vedení v Boleslavi, že mi dalo příležitost zde hrát. Navázal jsem tady řadu přátelství, která mi vydrží celý život. Hrál jsem se skvělými spoluhráči a především boleslavští fanoušci jsou jedni z nejlepších v České republice. Bylo skvělé hrát před nimi, zejména v play off. Zažil jsem tu několik velmi silných let a doufám, že se tým bude nadále zlepšovat a brzy vybojuje i mistrovský titul,“ dodává Fillman.