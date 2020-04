Esport hokejová liga má za sebou první čtvrtinálový víkend. A BK Mladá Boleslav po něm může slavit postup mezi nejlepší čtveřici.

Reprezentanti Mladé Boleslavi v Esport hokejové lize Radek "Kumbik" Kumbera (vlevo) a Jindřich "Jifi23" Fencl (vpravo) společně s brankářem BK Janem Růžičkou | Foto: Archiv EHL

Jay Bouwmeester dvakrát, Mika Zibanejad, Martin Nečas a Mikka Rantanen jednou. To jsou střelci v dresu BK Mladá Boleslav z rozhodujícího čtvrtého zápasu extraligového čtvrtfinále. Že vám to připadá jako science fiction? Vůbec ne! To jsou skutečné statistiky ze sobotního zápasu proti Plzni.